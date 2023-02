Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300 τραυματίστηκαν από τους νέους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν το Χατάι της Τουρκίας.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας (20.2.2023) ένας ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τις ήδη πληγείσες περιοχές της Τουρκίας, ενώ τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε ακόμα μία δόνηση 5,8 Ρίχτερ.

Οι πολίτες βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ωστόσο τρεις άνθρωποι δεν τα κατάφεραν.

Την ίδια ώρα Τουρκία και Συρία μετρούν ήδη πάνω από 47.000 νεκρούς μετά τους σεισμούς της Δευτέρας (6.2.2023), ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι που είναι θαμμένοι στα συντρίμμια.

Τα βίντεο από τις νέες σεισμικές δονήσεις κόβουν την ανάσα:

🎥Surveillance camera captures the moment of 6.4 magnitude earthquake in Hatay



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/AU1RmA7xRj — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki Deprem araç kamerasına yansıdı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı ve şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü. O sırada araçta olanlar ise büyük panik yaşadı. pic.twitter.com/pdPzZmG37X — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) February 20, 2023

Κτήρια που είχαν ήδη υποστεί ζημιές από την δόνηση των 7,8 Ρίχτερ κατέρρευσαν μετά τους νέους σεισμούς Βίντεο κατέγραψε διασώστες να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα νέα κατεστραμμένα κτήρια.

One person was rescued injured from the rubble of an apartment building that collapsed in the latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes, while the search for 3 people continues



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/zoVQxHCCtd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023

Το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο:

Buildings damaged and destroyed in latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes are inspected by Bayraktar TB2 UAVs belonging to the Turkish General Directorate of Security



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/7XuPPysaq2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 21, 2023