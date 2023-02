«Ακούγονται ήχοι αλλά κανένας δεν βγαίνει έξω», λέει ο Ντενίζ κρατώντας με τα χέρια του το κεφάλι του και διαμαρτύρεται για την έλλειψη προσπαθειών διάσωσης τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία με χιλιάδες νεκρούς.

Φωνές που καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια ακούγονται μέσα από τα συντρίμμια κτιρίων που άφησε πίσω του ο σεισμος, στην παράκτια επαρχία της Μεσογείου, Χατάι στην Τουρκία. Εκεί, οι σεισμόπληκτοι προσπαθούν να ζεσταθούν στο ύπαιθρο ανάβοντας φωτιές υπό βροχή και πολικό ψύχος.

Η επαρχία Χατάι, η οποία συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Συρία, είναι η περισσότερο πληγείσα επαρχία της Τουρκίας με τουλάχιστον 872 νεκρούς.

Οι κάτοικοί της εκφράζουν παράπονα για την ανεπαρκή ανταπόκριση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ οι ίδιοι οι διασώστες υποστηρίζουν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να εξασφαλίσουν εξοπλισμό.

Ο Ντενίζ ξεσπάει σε κλάματα δείχνοντας ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι γονείς του περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία.

«Καταστραφήκαμε, καταστραφήκαμε. Θεέ μου! Φωνάζουν για βοήθεια. Λένε “Σώστε μας”, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς μπορούμε να τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί», λέει ο Ντενίζ.

Οι διασώστες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της καταστροφής στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ξεπερνάει τους 5.000 σήμερα το πρωί.

(VIDEO) A baby and her mother are rescued from under the rubble of a collapsed building in Hatay, Türkiye, 29 hours after the first of two powerful earthquakes that hit the region #Elbistan #hatay #afad #deprem #earthquakeinturkey #earthquake #MSB pic.twitter.com/LvGEiOpkhP