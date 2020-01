Σεισμός στην Τουρκία: Ισχυρή δόνηση ανησύχησε τη γειτονική χώρα

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ “χτύπησε” το μεσημέρι του Σαββάτου, 11.01.2020, την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρό του ήταν 63 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 18 χιλιόμετρα.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Western Turkey 40 min ago pic.twitter.com/wDQ2can8l9

— EMSC (@LastQuake) January 11, 2020