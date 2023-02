Ο φονικός σεισμός στην Τουρκία πραγματικά ισοπέδωσε πόλεις και τις έκανε από στολίδια… σκουπίδια με μπάζα, τσιμέντα, σίδερα και φυσικά το πιο τραγικό, έκοψε το νήμα της ζωής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Αυτό δεν περιέχει κανένα ίχνος υπερβολής και βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter με εικόνες πόλεων της Τουρκίας από το «πριν» και το «μετά» τον φονικό σεισμό μιλάει από μόνο του.

Στο βίντεο φαίνονται εικόνες από την Αντάκια, το Ισλαχίγιε, το Καχραμανμαράς και το Νούρνταγι. Οι εικόνες δείχνουν το πως ήταν αυτές οι πόλεις πριν το φονικό σεισμό στην Τουρκία και το πως έγιναν μετά.

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi



