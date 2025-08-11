Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί και τουλάχιστον 2 αγνοούμενοι – Ισοπεδωμένα κτίρια και εικόνες καταστροφής

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε
Ισοπεδωμένα κτίρια μετά τον σεισμό στην Τουρκία
Ισοπεδωμένα κτίρια μετά τον σεισμό στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz

Εκατοντάδες μετασεισμοί ακολούθησαν του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (10.8.2025) στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 237 μετασεισμοί σημειώθηκαν μέχρι το πρωί της Δευτέρας – 10 εκ των οποίων ήταν άνω των 4 Ρίχτερ – με επίκεντρο την ίδια περιοχή της Τουρκίας.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.

Διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον δύο άτομα αγνοούνται. 

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε.

Κατεστραμμένο αυτοκίνητο μετά τον σεισμό στην Τουρκία
Κατεστραμμένο αυτοκίνητο μετά τον σεισμό στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz TPX IMAGES OF THE DAY

Ένας άνδρας 81 ετών πέθανε λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή του από τα ερείπια στην πόλη Σιντιργκί.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν την ένταση του σεισμού αλλά και το μέγεθος των καταστροφών.

 

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε όλους όσους επλήγησαν και δήλωσε ότι όλες οι προσπάθειες ανάκαμψης παρακολουθούνται στενά.

Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε αυτοκίνητα και πλατείες. 

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Λέσβο, στη Χίο, στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.

Άνθρωποι κοιμούνται σε γήπεδο μετά τον σεισμό στην Τουρκία
Άνθρωποι κοιμούνται σε γήπεδο μετά τον σεισμό στην Τουρκία / REUTERS/Efekan Akyuz

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας,, είπε στο ΕΡΤΝews, ότι ο ελληνικός χώρος δεν επηρεάζεται, καθώς το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη της Ανατολίας.

