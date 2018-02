Φωτογραφία από Twitter / @MXPolitico1

Ο σεισμός στο Μεξικό προκάλεσε δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι πως αυτές ήρθαν... εμμέσως. Συγκεκριμένα, ένα ελικόπτερο που μετέφερε τον υπουργό Εσωτερικών και τον κυβερνήτη της επαρχίας που "χτύπησε" ο Εγκέλαδος, συνετρίβη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος!

Να γίνεται σεισμός 7,2 Ρίχτερ, να υπάρχουν νεκροί και η τραγωδία να μην οφείλεται στην σεισμική δόνηση γίνεται; Κι όμως… έγινε. Ο σεισμός στο Μεξικό ήταν ισχυρότατος. Για 7,5 Ρίχτερ γίνονταν αρχικά λόγος, ενώ στην συνέχεια επανεκτιμήθηκε στα 7,2 Ρίχτερ.

Οι ζημιές στα κτίρια ήταν μικρές, θύματα δεν υπήρξαν. Ωστόσο είχαμε νεκρούς. Πώς; Από συντριβή ελικοπτέρου!

Επιβεβαιώνει ο Νιέτο την τραγωδία

Ο πρόεδρος του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο, ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο στο οποίο απέβαινε ο υπουργός Εσωτερικών Αλφόνσο Ναβαρέτε και κατευθυνόταν στην περιοχή του σεισμού συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο έδαφος, και διευκρίνισε ότι ο υπουργός είναι σώος και ασφαλής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Πινοτέπα ντε Ντον Λουίς. Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από την Πόλη του Μεξικού με προορισμό αυτή την πόλη. Την «καρδιά» της πληγείσας περιοχής μερικές ώρες νωρίτερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,2 βαθμών, στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

Ο υπουργός ταξίδευε με τον κυβερνήτη της Οαχάκα, Αλεχάντρο Μουράτ, και αρκετούς αξιωματούχους για να δουν το μέγεθος των ζημιών.

«Ο υπουργός Ναβαρέτε, ο κυβερνήτης Αλεχάντρο Μουράτ και το πλήρωμα είναι σώοι», ανέφερε ο πρόεδρος Πένια Νιέτο. «Δυστυχώς, άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε. Και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, μετέδωσε το Notimex. Το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας.

Ο Aλφόνσο Ναβαρέτε δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο του στρατιωτικού ελικοπτέρου περίπου 40 μέτρα πάνω από το έδαφος. «Κατανοώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε.

Δείτε τις εικόνες

#OJO Se desploma el helicóptero donde viajan Navarrete Prida y Murat; salen ilesos https://t.co/Rzm1UX3wTU pic.twitter.com/SSQ8kG09A0 — MX Político (@MXPolitico1) February 17, 2018

Ο σεισμός στο Μεξικό μέσα από συγκλονιστικά βίντεο

Τα social media «κατακλύστηκαν» από βίντεο που απεικόνιζαν την στιγμή του σεισμού. Δείτε μερικά από αυτά

A magnitude 7.2 earthquake rattled parts of southern and central Mexico, including Mexico City. Read more: https://t.co/TWYAOMSJ9i pic.twitter.com/tI3JP6I0pN — NBC News (@NBCNews) February 17, 2018

We continue to get more #earthquake video in from southern #Mexico after a 7.2 magnitude quake hit Friday evening. pic.twitter.com/xISw4vOk1P — WeatherNation (@WeatherNation) February 17, 2018

NEW: Video shows lights swaying in an office building in Mexico City as powerful earthquake strikes the region. https://t.co/IrxxRwIfpa pic.twitter.com/4j1dROvFnc — ABC News (@ABC) February 17, 2018

Το επίκεντρο της σεισμικής εντοπίστηκε περίπου 145 χλμ από το Πουέρτο Εσκοντίνο στις ακτές του Ειρηνικού στην νότια Πολιτεία Οαχάκα. Είχε εστιακό βάθος 24,6 χλμ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλφόνσο Ναβαρέτε, δήλωσε πως προκλήθηκαν κάποιες επιφανειακές ζημιές σε κτίρια στην Οαχάκα. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Αλεχάνδρο Μούρα, σημείωσε πως περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ