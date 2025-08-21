Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία επιμένει για τη νομιμότητα του Ζελένσκι – «Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία μαζί του»

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δηλώνει ότι πρέπει να λυθούν πρώτα ορισμένα ζητήματα πριν από μια πιθανή συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ / REUTERS / Shamil Zhumatov
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ο Σεργκέι Λαβρόφ άσκησε σφοδρή κριτική την Πέμπτη (21.08.2025) στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να «τορπιλίσουν» την πρόοδο που, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιτεύχθηκε στην αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρέπει πρώτα να επιλυθούν αρκετά σημεία διαφωνίας για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Μεταξύ αυτών των εμποδίων είναι και το ζήτημα της νομιμότητας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία αμφισβητεί το καθεστώς του ως αρχηγού κράτους μετά την αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία λόγω του πολέμου. Ο Λαβρόφ επέμεινε ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να αποσαφηνιστεί «πριν η Ρωσία υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο». Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνει ανοιχτά την περιφρόνησή του προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Κατά τον Σεργκέι Λαβρόφ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί επίσης να απομακρύνει τις συζητήσεις από τις «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως τις αντιλαμβάνεται η Μόσχα.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατήγγειλε επίσης τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Προειδοποίησε ότι κάθε πρόταση που διαφοροποιείται από εκείνες που είχε θέσει η Μόσχα στο τραπέζι κατά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022 «δεν έχει καμία πιθανότητα» να καταλήξει σε συμφωνία.

