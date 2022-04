Στους δρόμους του Βελιγραδίου βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στη Σερβία ανεμίζοντας ρωσικές και σερβικές σημαίες και κρατώντας αφίσες του Βλαντίμιρ Πούτιν και συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια της κυβέρνησής τους να κρατήσει αποστάσεις από τη Μόσχα όσον αφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πλήθος διαδηλωτών, ανάμεσά τους πολλοί από υπερεθνικιστικές οργανώσεις, συμμετείχε στην πορεία από το κέντρο της πόλης προς τη ρωσική πρεσβεία, όπου εκτόξευσαν φωτοβολίδες και έπαιξαν τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Σερβίας, χαιρετίζοντας τις δύο χώρες ως αδελφικά Έθνη.

«Ήρθα σε αυτήν τη διαδήλωση για να εκφράσω την υποστήριξή μου στη Ρωσία και να φωνάξω ένα ξεκάθαρο “όχι” στην πολιτική των αρχών του Βελιγραδίου που έλαβαν μια επαίσχυντη απόφαση να ψηφίσουν κατά της Ρωσίας στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Μλάντεν Ομπράντοβιτς, ένας εκ των διαδηλωτών.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Βελιγράδι υπερψήφισε τρεις φορές τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταδίκαζαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ανέστειλαν τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειδική επιχείρηση» την επίθεση που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Σερβία, η οποία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας, αρνείται να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Κρεμλίνου και διατηρεί τακτική αεροπορική σύνδεση με τη Μόσχα.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι ΝΑΤΟ» και «Σέρβοι και Ρώσοι είναι αδέλφια», καθώς και συνθήματα κατά του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς που κέρδισε τις εκλογές της 3ης Απριλίου, ενώ το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα εξασφάλισε τις περισσότερες ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση.

In the capital of #Serbia, #Belgrade, a large-scale rally in support of Russia is taking place at this moment.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/SpBwK3BVUr