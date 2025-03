Σφαγή στη Γάζα: 71 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες, ανάμεσά τους νεογέννητα, παιδιά και γυναίκες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία του έπληξε ξανά τα ξημερώματα της Πέμπτης (20.03.25) τη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης του Ισραήλ πως εντατικοποιεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, κάτι που παρουσιάστηκε ως η «τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που απομένουν στα χέρια των μαχητών της.

«Τουλάχιστον 10 πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ που έβαλαν στο στόχαστρο έξι σπίτια στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, νωρίς σήμερα το πρωί», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θυλάκου, ο Μαχμούντ Μπασάλ, το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Quds News της Γάζας που υποστηρίζει τη Χαμάς αναφέρει ότι 71 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το Times Of Israel.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές γύρω από το Χαν Γιουνίς, τη Ράφα και άλλες περιοχές της Γάζας.

Ο αριθμός των νεκρών δεν μπορεί να επαληθευτεί και τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών που ελέγχονται από τη Χαμάς στη Λωρίδα έχουν αμφισβητηθεί.

The israeli Occupation Forces’ “Dahiya Doctrine” in Rafah, Gaza Strip pic.twitter.com/ueZT238alU

Οι επιθέσεις έγιναν χωρίς προειδοποίηση την ώρα που οι άνθρωποι κοιμόντουσαν και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Al Jazeera από τη Γάζα ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν νεογέννητα, παιδιά και γυναίκες.

Βίντεο που δημοσιεύονται σε παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δείχνουν βομβαρδισμούς στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα.

Heavy shelling a little while ago on Rafah



Pray for us pic.twitter.com/rDmqj0Hfov