Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας – Τουλάχιστον 10 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες

Τραγωδία με τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην νότια Ισπανία το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 με τουλάχιστον 10 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Η σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Ανταμούθ στην Ισπανία, κοντά στην Κόρδοβα, όταν ένα από τα τρένα που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης, μετά από σύγκρουση με το εκτροχιασμένο πρώτο τρένο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Το τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα μετέφερε περίπου 300 επιβάτες.

Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με την El Pais, 25 άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένα, με τη λίστα των νεκρών να μεγαλώνει συνεχώς δυστυχώς.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα.

Τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τρένου Iryo 6189, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη 10 μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή του, στον σταθμό της Ανταμούθ, παραμένουν άγνωστα. Το τρένο βγήκε από τη γραμμή στην είσοδο της γραμμής 1 και μπήκε στη διπλανή, από όπου περνούσε το τρένο υψηλής ταχύτητας AV 2384 με κατεύθυνση από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, το οποίο επίσης εκτροχιάστηκε λόγω της σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος του Ανταμούθ, Ραφαέλ Μορένο, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο μαζί με την τοπική αστυνομία και είδε τουλάχιστον μία σορό διαμελισμένη σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

«Είδα έναν επιβάτη σε τραγική κατάσταση. Φτάσαμε πρώτοι και υπήρχε ένα σώμα κομμένο στα δύο. Ήταν νύχτα και δεν υπήρχε καλός φωτισμός. Η εικόνα είναι φρικτή», δήλωσε στην εφημερίδα El País.

Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική αλλά πλάγια, καθώς δεν είδε βαγόνια εντελώς συνθλιμμένα. «Πιστεύω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Τώρα όλοι, δήμαρχοι και κάτοικοι της περιοχής, βοηθάμε τους επιβάτες. Σε λίγο θα φτάσουν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν στο δημοτικό κτήριο που έχει διαμορφωθεί για τη φιλοξενία τους»

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε μετέβη στο κέντρο ελέγχου εκτάκτων αναγκών στον σταθμό Πουέρτα ντε Ατότσα, απ’ όπου ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση.

Ο δημοσιογράφος Σαλβαδόρ Χιμένεθ βρισκόταν μέσα στο τρένο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως είπε, το βαγόνι “σείστηκε σαν να έγινε σεισμός“. Στη συνέχεια, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τα σφυριά ασφαλείας για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και άρχισαν να βγουν από το τρένο. Όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη, πέρασαν ώρες μεγάλης αγωνίας και αυτή τη στιγμή περιμένουν να μάθουν πώς θα μεταφερθούν με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας από την Ανδαλουσία στην Ισπανία έχει ανασταλεί ενώ στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το skynews, το πίσω μέρος του τρένου υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η κυβέρνηση «συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες».

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα» και ανακοίνωσε ότι έχουν σταλεί δυνάμεις διάσωσης και υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός Όσκαρ Πουέντε είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του σε κλίμα στενής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι μίλησε με τον Μορένο για να εκφράσει τη συμπαράστασή του, στέλνοντας «κουράγιο στους τραυματίες και στις οικογένειές τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι στην περιοχή έχουν σταλεί έξι κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, δύο ασθενοφόρα για βαριά περιστατικά, δύο οχήματα υγειονομικής υποστήριξης, τρία απλά ασθενοφόρα, πέντε ασθενοφόρα μεταφοράς και δύο ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού.