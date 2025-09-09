Κόσμος

Σίδνεϊ: Συγκινεί ο δίδυμος αδερφός του Ελληνοαυστραλού που σκοτώθηκε από καρχαρία – «Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου»

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου. Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του» είπε ο ίδιος
Τα δύο αδέρφια
Τα δύο αδέρφια / φωτό instagram

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης, 57 ετών, είναι ο Ελληνοαυστραλός ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (6/9/2025) το πρωί, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε σέρφινγκ με φίλους στο Dee Why, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ. Ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, αποφάσισε να αποχαιρετήσει δημόσια το «άλλο του μισό», με μια δημοσίευση που συγκινεί.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο 57χρονος έκανε σέρφινγκ με φίλους περίπου 100 μέτρα από την ακτή σε παραλία του Σίδνεϊ, εντός του διχτυού προστασίας από καρχαρίες που είχε τοποθετηθεί.

Ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, σε ανάρτησή του στο instagram, περιέγραψε τον απίστευτο πόνο που βιώνει: «Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου. Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή».

«Ο Mercury ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι. Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά μοναδικές».

Μιλώντας για τον αδερφό του εκείνος αποκαλύπτει το πως ήταν σαν άνθρωπος: «Να εκφράζετε όλα σας τα συναισθήματα, χαρά, λύπη, θυμό. Να λέτε στους αγαπημένους σας ότι τους αγαπάτε. Να τους κρατάτε σφιχτά. Να αφήνετε στην άκρη το φίλτρο που κρύβει ποιοι πραγματικά είστε. Ήταν παθιασμένος με την αυθεντικότητα. Ήταν η ψυχή κάθε γιορτής και η ενέργειά του γέμιζε κάθε χώρο».

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες αφότου τα δίχτυα προστασίας τοποθετήθηκαν εκ νέου στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η πολιτειακή κυβέρνηση μάλιστα σχεδίαζε να προχωρήσει σε πιλοτική κατάργησή τους, ωστόσο το σχέδιο ανεστάλη.

 
 
 
 
 
Η διευθύντρια Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νότιας Αυστραλίας, Brianna Le Busque, ανέφερε μάλιστα ότι τα δίχτυα δεν είναι ένα ικανό μέσο προστασίας: «Η αναστολή της δοκιμαστικής αφαίρεσης των διχτυών είναι δυστυχής, καθώς τα δίχτυα δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος αποτροπής. Στην πραγματικότητα δημιουργούν στους λουόμενους μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας».

