Αυστραλία: Η στιγμή της επίθεσης του καρχαρία στον 57χρονο ομογενή – «Μην με δαγκώσεις» τα τελευταία λόγια του

Στην θλίψη έχει βυθιστεί η ελληνική κοινότητα στο Σίδνεϊ μετά τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη, του σέρφερ που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο ελληνικής καταγωγής σέρφερ Μερκούρης Ψυλλάκης έδωσε μεγάλη μάχη μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef του Σίδνεϊ για να γλιτώσει από τον καρχαρία, αλλά δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News Australia ο 57χρονος Ελληνας είχε πάει για σέρφινγκ με φίλους του, όταν του επιτέθηκε ένας μεγάλος καρχαρίας.

Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης σοκάρει….

It has been a horrific day on Sydney's northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o
September 6, 2025

Οι σέρφερ που ήταν μαζί του τον έβγαλαν βαριά τραυματισμένο από το νερό, όμως οι προσπάθειες να τον επαναφέρουν αποδείχθηκαν άκαρπες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο καρχαρίας του είχε ακρωτηριάσει τα πόδια με συνέπεια να έχει χάσει πολύ αίμα.

«Ηταν τεράστιος καρχαρίας»

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Sky News Australia, τόνισε ότι η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια του και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal.

Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία. «Είναι κάτι φρικτό, φρικτό. Είναι από εκείνα τα τρομερά περιστατικά που συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια… Με την αυριανή ημέρα να είναι η Γιορτή του Πατέρα, η τραγωδία είναι ακόμη πιο οδυνηρή», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο επιθεωρητής Ντάνκαν, ο 57χρονος Ελληνας «έχασε πολλά μέλη του σώματός του». Δύο τμήματα της σανίδας για το σέρφινγκ ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση.

Παντρεμένος με ανήλικη κόρη

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία, την ανήλικη κόρη του, αλλά τον δίδυμο αδερφό του, Μάικ που δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδών για σερφ..

Η ελληνικής καταγωγής οικογένεια έμενε στο προάστιο Dee Why και όλοι είναι συντετριμμένοι από την τραγωδία.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκη, είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στη Daily Telegraph.

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν την παραλία για το κοινό και έχουν ξεκινήσει έρευνες για να βρουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον 57χρονο.