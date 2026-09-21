Κόσμος

Το Ιράν ετοιμάζεται να «ρίξει» νέα όπλα στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά – «Ο κόσμος θα εκπλαγεί από τις δυνατότητές μας»

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν πως είναι έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο στην περίπτωση που οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις επιθέσεις
Φρουροί της Επανάστασης
Official Iranian President website/Handout via REUTERS
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Τη στιγμή που ο πόλεμος μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι κλιμακώνεται, το Ιράν απειλεί ξανά σήμερα (21.09.20256) τις ΗΠΑ πως έχει νέα όπλα που είναι έτοιμα να ριχτούν στην μάχη, αν ο αμερικανικός στρατός εξαπολύσει νέα επίθεση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ξανά να θέσουν στο στόχαστρο «νέους στόχους» με «νέα όπλα» σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ. Λίγες ώρες νωρίτερα, δημοσίευμα των NYT ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τελευταία στιγμή πίσω από την επίθεση των ΗΠΑ κατά των Χούθι – πράξη που θα προκαλούσε την αντίδραση τόσο των ίδιων όσο και από του Ιράν από όπου υποστηρίζονται.

«Σε περίπτωση νέας επίθεσης, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην άμυνά μας και αντεπίθεση», προειδοποιούν σε ανακοίνωσή τους, κάνοντας λόγο για «μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου» και για μια «αλλαγή στα όπλα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται».

«Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί», διευκρίνισαν.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μια ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, εκδίδουν τακτικά τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Το Σάββατο, η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, οι ΗΠΑ είχαν «αποφασίσει για άλλη μια φορά να πάρουν μέτρα εναντίον του Ιράν, με το πράσινο φως ορισμένων χωρών της περιοχής».

Έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και η σύγκρουση έχει πλέον επεκταθεί στην Υεμένη και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εντάθηκαν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου έπειτα από ένα μήνα ηρεμίας, κυρίως στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ, αν και το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να έχουν μειωθεί.

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