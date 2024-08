Σικελία: Βρέθηκαν οι σοροί του μεγιστάνα Μάικ Λιντς και της 18χρονης κόρης του

Οι σοροί του Βρετανού μεγιστάνα Μάικ Λίντς και της 18χρονης κόρης του, είναι – σύμφωνα με την Daily Telegraph – ανάμεσα στα τέσσερα πτώματα που ανέσυραν οι δύτες διάσωσης, κατά τις έρευνες για το ναυάγιο ανοιχτά της Σικελίας την Τετάρτη.

Και οι τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο πολυτελές γιοτ των 56 μέτρων και σε βάθος 50 μέτρων. Οι χειρότεροι φόβοι για το ναυάγιο στη Σικελία επιβεβαιώθηκαν, με το Reuters να δίνει στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες, με τους διασώστες να κρατούν τις σορούς, που ανασύρθηκαν.

Μαζί με τον σεφ της πολυτελούς θαλαμηγού, που βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους πέντε.

Breaking news here in Sicily🚨🚨



Two bodies have been found in the wreckage of the sunken Bayesian yacht, according to reports.



The remains were found inside one of the cabins and have now been brought onto land.



One of the bodies is male, according to Corriere Della Sera. pic.twitter.com/zz7bCX8IbE