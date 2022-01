Δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του, ο γιος της Sinead O’Connor βρέθηκε νεκρός, με την τραγουδίστρια να δηλώνει πως το παιδί της «αποφάσισε να τελειώσει την επίγεια μάχη του». Ο 17χρονος είχε εξαφανιστεί από νοσοκομείο στο Δουβλίνο, όπου βρισκόταν υπό παρακολούθηση καθώς είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Σε αναρτήσεις στα social media η Sinead O’ Connor καταγγέλλει τόσο το νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο Shane, όσο και το ιρλανδικό κράτος. «Πώς ένας δεκαεπτάχρονος τραυματισμένος νέος, ο οποίος βρισκόταν σε παρακολούθηση λόγω αυτοκτονικών τάσεων, στην πτέρυγα Lynn του νοσοκομείου Tallaght μπόρεσε να εξαφανιστεί;» αναφέρει η 55χρονη Ιρλανδή.

Όπως μάλιστα αναφέρει, ο 17χρονος γιος της έλαβε εξιτήριο από την κλινική Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS), ένα μήνα πριν την αυτοκτονία. Τότε ο έφηβος άφηνε και σημειώματα για την κηδεία του, όπως η ίδια αναφέρει σε ανάρτηση της στο Twitter.

A month ago Shane was brought to CAMHS after vanishing leaving suicide notes including detailed funeral plans. They discharged him. Said he had no plans. When objections were raised by the adult with him she was told “planning a funeral is no different to planning a wedding” — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 9, 2022

Υπενθυμίζεται ότι η Sinead O’ Connor είχε απευθύνει έκκληση μέσω Twitter στον 17χρονο γιο της. «Σέιν η ζωή είναι πολύτιμη. Ο Θεός δε σου έδωσε αυτό το όμορφο χαμόγελο άδικα. Ο κόσμος μου θα καταρρεύσει χωρίς εσένα. Είσαι η καρδιά μου. Σε παρακαλώ μην την κάνεις να σταματήσει. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα και ας πάμε σε ένα νοσοκομείο», έγραψε.

Shane, your life is precious. God didn’t chisel that beautiful smile on your beautiful face for nothing. My world would collapse without you. You are my heart. Please don’t stop it from beating. Please don’t harm yourself. Go to the Gardai and let’s get you to hospital. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

Όταν πλέον ενημερώθηκε για τον θάνατο του έφηβου γιου της, η ίδια έγραψε στο Twitter: «Ο υπέροχος γιος μου, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τελειώσει την επίγεια μάχη του σήμερα και βρίσκεται με τον Θεό. Ελπίζω να αναπαυτεί εν ειρήνη και κανένας να μην ακολουθήσει το παράδειγμά του. Μωρό μου, σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου εν ειρήνη».