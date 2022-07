Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία και σε ολόκληρο τον κόσμο η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Σίνζο Άμπε. Εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης για την «δειλή επίθεση» εναντίον του αφού έγινε και πισώπλατα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε σήμερα «βαθιά συγκλονισμένος» από την «αποτρόπαιη» επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, και διαβεβαίωσε πως η συμμαχία, της οποίας το Τόκιο είναι στενός σύμμαχος, «βρίσκεται στο πλευρό των Ιαπώνων και της κυβέρνησής τους.

🇯🇵 High quality footage of the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun. pic.twitter.com/5hAguOc8fo — Brian X- Veterans for the Constitution (@admiral747) July 8, 2022

«Βαθιά συγκλονισμένος από την αποτρόπαιη επίθεση εναντίον του Σίνζο Άμπε την ώρα που απευθυνόταν σε ψηφοφόρους. Οι σκέψεις μου στρέφονται σ’ αυτόν και στην οικογένειά του. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό του λαού του στενού εταίρου μας, της Ιαπωνίας, και του πρωθυπουργού της Φουμίο Κισίντα», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Πολύ συγκινητικά ήταν τα λόγια που έγραψαν για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τον χαρακτήρισαν «αληθινό φίλο» και δήλωσαν ότι προσεύχονται για εκείνον.

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of 🇯🇵 and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

«Συγκλονισμένος και λυπημένος από τη δειλή επίθεση στον Σίνζο ‘Αμπε κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων. Ένας αληθινός φίλος, σκληρός υπερασπιστής της πολυμερούς τάξης και των δημοκρατικών αξιών», αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Dear @AbeShinzo, stay strong!



Our thoughts and prayers are with your family and the people of Japan. pic.twitter.com/WRQTTv7jX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνει: «Αγαπητέ Σίνζο ‘Αμπε μείνε δυνατός! Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά σου και τον λαό της Ιαπωνίας».

Η στιγμή της επίθεσης

Ήταν 11:30 το πρωί της Παρασκευής (08.07.2022), όταν ο Σίνζο Άμπε μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση ενόψει των εκλογών για τη Γερουσία της Ιαπωνίας. Αν και είχε παραιτηθεί, το 2021, από πρωθυπουργός ύστερα από θητεία εννέα ετών, παρέμενε βουλευτής. Ξαφνικά, ένας 42χρονος δράστης τον πλησίασε, από πίσω, και τον πυροβόλησε. Το βίντεο ντοκουμέντο – που κάνει από το πρωί τον γύρο του κόσμου – προκαλεί σοκ.

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Ο Σίνζο Άμπε κατέρρευσε αιμόφυρτος. Κόσμος και συνεργάτες του έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες και αμέσως κλήθηκαν, αστυνομία και ελικόπτερο, για να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Ο 42χρονος άνδρας με το τουφέκι συνελήφθη άμεσα από τη φρουρά του Σίνζο Άμπε. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, πρόκειται για πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε, ήταν χειροποίητο.

Σύμφωνα δε με το ΝΗΚ, ο δράστης αποφάσισε να σκοτώσει τον πρώην πρωθυπουργό γιατί ήταν δυσαρεστημένος μαζί του.

Video of attack on Former Prime minister of Japan Sinzo Abe.#sinzoabeshortdead #japan pic.twitter.com/n4X5u8OjKQ — INC TV (@INC_Television) July 8, 2022

Η κατάσταση του πρώην Πρωθυπουργού είναι πολύ σοβαρή και τα σενάρια για την εξέλιξή της, δραματικά. Το NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο Σίνζο Άμπε βρίσκεται «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών ότι έχει επέλθει θάνατος και μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστή.