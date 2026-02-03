Σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Συλλήψεις μοναχών για πορνογραφικό υλικό, ναρκωτικά και ερωτικά βοηθήματα

Στη σύλληψη τεσσάρων βουδιστών μοναχών προχώρησαν οι αρχές στην Ταϊλάνδη, μετά από έφοδο σε ναό όπου εντοπίστηκαν πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, λίστα συνοδών και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στον ναό Phrom Sunthon, στην επαρχία Τσονμπούρι στην Ταϊλάνδη, ύστερα από καταγγελίες κατοίκων για ύπαρξη όπλων και χρήση ναρκωτικών στους χώρους του ναού. Κατά τις έρευνες στα κελιά των μοναχών, οι αστυνομικοί εντόπισαν χρηματικά ποσά, ένα πιστόλι, σεξουαλικά βοηθήματα, κατάλογο επαφών εκδιδόμενων γυναικών, καθώς και DVD με πορνογραφικό υλικό.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους συλληφθέντες βρέθηκαν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη.

Οι συλληφθέντες είναι οι Phra Supachai Jantawong (35 ετών), Phra Wirat Mukdasanit (45 ετών), Phra Thanapol Maison (59 ετών), καθώς και ο ηγούμενος του ναού, Phra Photisang Taebmuan.

Και οι τέσσερις μοναχοί καθαιρέθηκαν από το μοναχικό αξίωμα και τους απαγορεύτηκε η συνέχιση της θρησκευτικής τους ιδιότητας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις μοναχοί που φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών θα παραπεμφθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ ο ηγούμενος παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και αναμένεται να απελαθεί.

Ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για την ανακούφιση από χρόνιους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.