Σκάνδαλο στην Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με ανθρωπιστικές οργανώσεις που στήριζαν οικονομικά τη Χαμάς

Το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης λειτούργησε συνολικά, για 20 χρόνια
Ιταλοί αστυνομικοί με φόντο το Βατικανό
Ιταλοί αστυνομικοί με φόντο το Βατικανό / EPA / ANGELO CARCONI

Μια αρκετά σημαντική ανακάλυψη έκαναν οι αρχές στην Ιταλία με  ανθρωπιστικές οργανώσεις που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» με απώτερο σκοπό να ενισχύουν οικονομικά την Χαμάς.

Ειδικότερα, δυνάμεις της αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας της Ιταλίας πραγματοποίησαν σήμερα (27.12.2025) εννέα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν, με την κατηγορία χρηματοδότησης της Χαμάς.

Τα χρήματα – συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ – αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων οι οποίες, επισήμως, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της αποστολής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς, λειτούργησε, συνολικά, για είκοσι χρόνια.

H επιχείρηση συντονίσθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χανούν ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση, οικονομική στήριξη της Χαμάς ή οργανώσεων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

