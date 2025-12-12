Σκάνδαλο στην Τουρκία με τη σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του Haberturk: Σεξουαλικά όργια, ναρκωτικά και παρενόχληση

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού Haberturk, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο διευθυντής ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δίκτυο στην Τουρκία κατηγορείται για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών σε κοπέλες. Πέρα από τις κατηγορίες για ναρκωτικά, ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, φέρεται να εκμεταλλευόταν παρουσιάστριες και γυναίκες του τηλεοπτικού χώρου, προσφέροντας ευκαιρίες καριέρας με αντάλλαγμα σεξουαλικές πράξεις. Οι εισαγγελείς μιλούν για ένα δίκτυο εκμετάλλευσης που συνδέεται με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο ο Ερσόι και οι συνεργοί του παρείχαν χώρο για χρήση ναρκωτικών, φέρονται να προμήθευαν γυναίκες με ουσίες και να οργάνωναν ομαδικά σεξουαλικά όργια, με στόχο – σύμφωνα πάντα με τις Αρχές – να εξασφαλίζουν «επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη».

Ο Ερσόι αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών και ότι οι προσωπικές του σχέσεις ήταν απλές ρομαντικές υποθέσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι θύμα εκστρατείας δυσφήμισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι οκτώ άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτα για αγορά, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση και για παροχή χώρου ή ευκαιρίας σε άλλους να τις χρησιμοποιήσουν.

Η πρώην παρουσιάστρια Nur Köşker κατήγγειλε δημόσια τον Ερσόι για παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, περιγράφοντας πιέσεις και απειλές που την οδήγησαν σε παραίτηση και αποχώρηση από τη χώρα.

Οι ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού δικτύου φυλακίστηκαν τον περασμένο μήνα για οικονομικές ατασθαλίες.

Ποιος είναι ο άλλοτε «χρυσός» διευθυντής ειδήσεων του Haberturk

Ο Ερσόι, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1985, είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και παραγωγός. Εντάχθηκε στο Habertürk το 2017 και καθιερώθηκε μέσα από εκπομπές όπως το Manşet και Nedir Ne Değildir, ενώ κάλυψε πολεμικές συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Παλαιστίνη και στα τουρκικά σύνορα.

Είχε παντρευτεί το 2022 την παρουσιάστρια Πινάρ Ερμπάς, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε οκτώ μήνες αργότερα. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Το Τούνελ – Ζώντας στη Γάζα».