Σκληρό το δόγμα Χέγκσεθ: Κινείται στη γραμμή Τραμπ – «Τέλος ο ουτοπικός ιδεαλισμός»

Η στροφή των ΗΠΑ με το νέο δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι φανερή και μάλιστα έχει προβληματίσει πολλές χώρες της Δύσης όπως και την Ευρώπη. Στο ίδιο μήκος κύματος και σε πολύ αυστηρό ύφος για τις αλλαγές αυτές, κινείται και ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε το Σάββατο 06.12.2025, σφοδρή επίθεση στη μεταψυχροπολεμική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, κατηγορώντας ονομαστικά πρώην προέδρους και στρατηγούς, δηλώνοντας πως η εποχή του αμερικανικού «ουτοπικού ιδεαλισμού» έχει τελειώσει.

Το ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο

Μιλώντας στο ετήσιο Reagan Defense Forum, ο Χέγκσεθ παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για το αμερικανικό στρατό, επικεντρωμένο περισσότερο στο Δυτικό Ημισφαίριο, ζητώντας από τους συμμάχους να στηρίζουν μόνοι τους την ασφάλειά τους και υιοθετώντας πιο ήπια στάση απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας, αναφέρει το Politico.

Οι δηλώσεις του ευθυγραμμίζονται με τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη και αποτελούν προάγγελο της επερχόμενης στρατηγικής του Πενταγώνου, η οποία θα καθορίζει τις παγκόσμιες προτεραιότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τέλος ο ουτοπικός ιδεαλισμός» είπε. «Έρχεται ο ρεαλισμός με σκληρή ματιά».

«Πάνω απ’ όλα τα πρακτικά συμφέροντα της χώρας μας»

Η ομιλία του έδειξε μια κυβέρνηση που κινείται προς μια πολιτική αναγνώρισης ζωνών επιρροής υπό μεγάλες δυνάμεις – η Κίνα στον Ειρηνικό, οι ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο και η Ευρώπη γενικά. Η Ρωσία αναφέρθηκε μόνο φευγαλέα.

Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να «αποσπώνται από το χτίσιμο δημοκρατιών, τον παρεμβατισμό, τους αόριστους πολέμους, τις αλλαγές καθεστώτος, την κλιματική ατζέντα, τις woke ηθικολογίες και την αναποτελεσματική ανοικοδόμηση κρατών», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Θα βάζουμε πάνω απ’ όλα τα πρακτικά συμφέροντα της χώρας μας».

Ο υπουργός χρησιμοποίησε επίσης το φόρουμ για να περιγράψει πιο ξεκάθαρα τη στροφή της στρατηγικής των ΗΠΑ προς τις κοντινές περιοχές. Αυτό συμβαίνει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση στην Καραϊβική που έχει βυθίσει πάνω από 20 μικρά σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας περίπου 80 ανθρώπους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι καταπολεμά «ναρκο-τρομοκράτες», ενώ ορισμένοι βουλευτές και ειδικοί χαρακτηρίζουν την επιχείρηση παράνομη.

Ο Χέγκσεθ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο στρατός θα έχει αυξημένη παρουσία στην ασφάλεια των συνόρων με το Μεξικό. «Θα ασφαλίσουμε τα σύνορα εν μέρει εκπαιδεύοντας και εξοπλίζοντας μονάδες ειδικά για αποστολές φύλαξης συνόρων, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα», είπε.

Οι σχέσεις με την Κίνα

Ενώ οι προηγούμενες στρατηγικές επικεντρώνονταν κυρίως στην αποτροπή της Κίνας, ο Χέγκσεθ έδειξε ότι η νέα στρατηγική θα έχει πιο ήπια προσέγγιση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η κυβέρνηση θέλουν σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού με την Κίνα», είπε. Οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν πολιτική «σεβασμού της ιστορικής στρατιωτικής ενίσχυσης που πραγματοποιεί η Κίνα», πρόσθεσε, ενώ το Πεντάγωνο θα «διατηρεί καθαρή εικόνα για το πόσο γρήγορη και ισχυρή είναι η στρατιωτική τους ανάπτυξη».

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Πολωνία και η Γερμανία για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών τους, λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στην πίεση του προέδρου Τραμπ ώστε να πληρώνουν περισσότερο για τη δική τους άμυνα.

«Οι σύμμαχοι δεν είναι παιδιά», είπε. «Μπορούμε και πρέπει να περιμένουμε ότι θα κάνουν το μέρος τους».

Ανάγκη ενίσχυσης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο υπουργός Άμυνας επανέλαβε επίσης την ανάγκη για «υπερενίσχυση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας», με νέες επενδύσεις σε πλοία, drones και συστήματα αεράμυνας, όπως το νέο πρόγραμμα “Golden Dome”. Αυτά αποτελούν τμήμα του αμυντικού προϋπολογισμού του 1 τρισ. δολαρίων, στον οποίο προστέθηκαν 150 δισ. δολάρια από το μεγάλο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε φέτος από το Κογκρέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ, σε ορισμένα σημεία, φαίνεται να θέλει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική της. Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας επικρίνει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεν στηρίζουν ακροδεξιά κόμματα που προωθούν εθνικισμό, και δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει προσπάθειες «ενίσχυσης της δυτικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης της Ευρώπης». Ταυτόχρονα, όμως, ο Χέγκσεθ απέρριψε τις αμερικανικές παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών.

«Οι σύμμαχοί μας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Η κυβέρνηση Τραμπ θα «δώσει προτεραιότητα στην πατρίδα μας και στο ημισφαίριό μας», είπε. «Υπάρχουν απειλές σε άλλες περιοχές, και οι σύμμαχοί μας πρέπει να αναλάβουν σοβαρά τις ευθύνες τους».

Σε ερωτήσεις μετά την ομιλία, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε ένα δεύτερο πλήγμα στις 2 Σεπτεμβρίου σε σκάφος, που σκότωσε επιζώντες που είχαν τραυματιστεί από το πρώτο χτύπημα. Η αποκάλυψη αυτή, που δημοσίευσε η Washington Post, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο για το αν το χτύπημα συνιστά έγκλημα πολέμου.

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, μιλώντας μετά τον Χέγκσεθ, είπε ότι αυτός και ο επικεφαλής των Ειδικών Δυνάμεων στρατηγός Φρανκ Μπράντλεϊ είχαν την ιδέα να ενημερώσουν τα ανώτερα μέλη του Κογκρέσου για τις λεπτομέρειες των επιθέσεων.

Ο Χέγκσεθ δεν έκανε πίσω. Δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως το δεύτερο χτύπημα που διέταξε ο διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων.

«Αν φέρνεις ναρκωτικά σε αυτή τη χώρα με βάρκα, θα σε βρούμε και θα βυθίσουμε το σκάφος σου», είπε.

Ο Κέιν, ο ανώτατος στρατιωτικός των ΗΠΑ, συμφώνησε με την τοποθέτησή του: «Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε αρκετή αμερικανική στρατιωτική ισχύ στη γειτονιά μας», είπε. «Υποψιάζομαι πως αυτό πρόκειται να αλλάξει».