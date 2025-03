Σκωτία: Ακτιβιστές βανδάλισαν το θέρετρο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ – «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»

Στο στόχαστρο ακτιβιστών βρέθηκε χθες, Παρασκευή (08.03.25) το θέρετρο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, όπου ζωγράφισαν γκράφιτι υπέρ των Παλαιστινίων, με μία ομάδα διαμαρτυρίας να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν σήμερα εικόνες από τα συνθήματα που έγραψαν με κόκκινη μπογιά σε τοίχους στο γήπεδο. Οι ακτιβιστές ζωγράφισαν τις φράσεις «Ελευθερία στη Γάζα» και «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», αλλά και έγραψαν υβριστικά μηνύματα προς τον ΝτόναλντΤραμπ.

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση» ζωγράφισαν επίσης στο γρασίδι.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump’s golf course in Turnberry, Scotland.



“GAZA IS NOT FOR SALE” is sprayed across the lawn and the golf course’s holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi