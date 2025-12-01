Σκωτία: Φωτιά στο κτίριο του BBC – Εκκενώθηκαν τα γραφεία σταμάτησε το πρόγραμμα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία της Σκωτίας, όταν ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 01.12.2025, στα κεντρικά γραφεία του BBC στη Γλασκώβη.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 06:30 το πρωί, όταν η φωτιά που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο στα γραφεία του BBC Σκωτίας στη Γλασκώβη προκάλεσε αναστάτωση.

Η πρωινή εκπομπή του BBC Radio Scotland διακόπηκε και μεταδόθηκε ηχογραφημένη μουσική, ενώ τα δελτία ειδήσεων της πρωινής τηλεόρασης από τη Σκωτία σταμάτησαν προσωρινά.

Το κτίριο Pacific Quay, δίπλα στον ποταμό Κλάιντ, εκκενώθηκε για δύο ώρες αφού ήχησε ο συναγερμός πυρκαγιάς περίπου στις 06:30.

Πιστεύεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε έναν τεχνικό χώρο στο επίπεδο της οροφής, στον πέμπτο όροφο. Όλο το προσωπικό βγήκε από το κτίριο με ασφάλεια.

Οι πυροσβέστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά από την ενεργοποίηση του συναγερμού, με τουλάχιστον επτά πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.

Οι φλόγες ήταν ορατές μέσα από τα παράθυρα στον τελευταίο όροφο του κτιρίου.

Η φωτιά εντοπίστηκε από έναν σεκιούριτι που αμέσως κάλεσε τις αρχές.

Το BBC Radio Scotland επέστρεψε στον αέρα περίπου στις 08:30, όταν το προσωπικό επέστρεψε στο κτίριο.

Εκπρόσωπος του BBC Σκωτίας είπε: «Είμαστε ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους».