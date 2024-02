Σκοτώθηκαν 17 αντάρτες Χούθι της Υεμένης σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις

Στην Υεμένη, αντάρτες Χούθι έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικά πλήγματα. Την είδηση μετέδωσε ένα επίσημο μέσο της παραστρατιωτικής οργάνωσης μετά τις δημόσιες κηδείες τους που τελέστηκαν στην πρωτεύουσα Σαναά.

Σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, δέκα επτά παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Οι σοροί των μελών των ενόπλων δυνάμεων που έπεσαν ως μάρτυρες κατά τη διάρκεια των αμερικανο-βρετανικών βομβαρδισμών μεταφέρθηκαν σε μια νεκρώσιμη πομπή στη Σαναά», έγραψε το πρακτορείο ειδήσεων Saba προσθέτοντας τα ονόματά τους.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν την Πέμπτη (08.02.2024) νέα πλήγματα, στοχοθετώντας τέσσερα drones και επτά πυραύλους Κρουζ «έτοιμους να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα» από τους Χούθι στην Υεμένη, όπου οι αντάρτες ελέγχουν τεράστιες εκτάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επίσης πλήγματα την Τετάρτη (07.02.2024) εναντίον περιοχών των φιλοϊρανών Χούθι.

Yemen’s Houthis attacked four US warships in the Red Sea over the past 24 hours



The British Navy’s HMS Diamond was reported to have been seriously damaged. Although Britain denies any damage, the ship was removed from the Houthi attack zone.



The USS Labone was also hit by… pic.twitter.com/4YoEKn7SF3