Ένας εικονολήπτης του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκε σήμερα (15.12.2023) στη Λωρίδα της Γάζας και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το αραβικό κανάλι.

Ο εικονολήπτης Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον συνάδελφό του, ενώ κάλυπταν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στο σημείο ώστε να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, επειδή ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τα ερείπια ενός σπιτιού. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απώλεια του αφοσιωμένου εικονολήπτη μας, Σαμίρ Αμπού Ντάκα», έγραψε στο Twitter ο Μοχάμεντ Μουαουάντ, ένας αρχισυντάκτης του καναλιού.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του καναλιού, οι δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Νωρίτερα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του γραφείου του στη Γάζα, ο Ουαέλ Νταχντού και ο Αμπού Ντάκα τραυματίστηκαν πιθανότατα από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο Νταχντού τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιουνίς.

