Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει τόσο την Τσεχία όσο και τη Σλοβακία με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα, ενώ έκλεισε και ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τις δύο χώρες.

Στην περιοχή Ζίλινα της Σλοβακίας οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω της χιονοθύελλας και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, ιδίως προς τα βόρεια.

Στα όρη Τάτρα πνέουν άνεμοι με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα.

Ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου D1 κοντά στα όρη Τάτρα έκλεισε για πολλές ώρες αφού περίπου 30 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε ένα τροχαίο ατύχημα, λόγω της σφοδρής χιονοθύελλας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα.

Heavy #snow continues to cause disruption across northern parts of #Slovakia .❄️🌨️#Europe



Here's the town of Liptovský Mikuláš👇 pic.twitter.com/rbF4OCHAU6