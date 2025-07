Σοκ στην Ουκρανία: Συνταγματάρχης της SBU δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο Κίεβο – Καρέ καρέ η στιγμή της επίθεσης

Συναγερμός σήμανε σήμερα (10.07.2025) στο Κίεβο, αφού ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, σε μια υπόθεση σχετικά σπάνια στην Ουκρανία.

«Ποινική έρευνα ξεκίνησε για τον θάνατο ενός στελέχους της SBU στον τομέα Χολοσίβσκι στο Κίεβο», ανέφεραν οι SBU σε ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίζουν την ακριβή ταυτότητα του θύματος, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει την Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και η ουκρανική αστυνομία «λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσδιορίσουν τις περιστάσεις του εγκλήματος και να οδηγήσουν τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη», συνέχισε η πηγή αυτή.

Βίντεο από κάμερα επιτήρησης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευθεί από το Γαλλικό Πρακτορείο, που μεταδόθηκε από ουκρανικά κανάλια στο Telegram, δείχνει έναν άνδρα με κουκούλα να σκοτώνει ένα άτομο κοντά σε χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

«Οι δυνάμεις της τάξης που έφθασαν επί τόπου ανακάλυψαν το πτώμα ενός άνδρα που έφερε τραύμα από σφαίρα», διευκρίνισε από την πλευρά της η αστυνομία, λέγοντας ότι θέλει να «προσδιορίσει όλες τις περιστάσεις του συμβάντος».

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda, το θύμα ήταν ο συνταγματάρχης Ιβάν Βόρονιτς.

Ο ύποπτος πυροβόλησε πέντε φορές το θύμα με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, ανέφερε επίσης το μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές στις SBU.

BREAKING: Ukrainian Intelligence (SBU) Colonel Ivan Voronych—accused of several sabotage attacks in Russia—was shot dead in Kyiv.



CCTV shows a gunman firing five silenced shots before fleeing the scene. pic.twitter.com/cGH8Kevtmn