Σοκάρει η μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου: «Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει αν το έλεγα»

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ομήρου από το Ισραήλ που έπεσε θύμα βιασμού από τη Χαμάς. «Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει αν το πω» λέει.

Ο νεαρός Γκι Γκιλμπόα-Ντιλάλ από το Ισραήλ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova και κρατήθηκε στη Γάζα για 739 ημέρες, απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα. Η οικογένειά του ανέφερε ότι του επιτρεπόταν να κάνει ντους μόνο μία φορά το μήνα με ένα κουβά.

Ο ίδιος περιέγραψε πώς έπεσε θύμα βιασμού από φρουρό της Χαμάς προσθέτοντας ότι ο βιαστής του απείλησε να τον σκοτώσει αν τολμούσε να πει σε κάποιον για τη φρίκη που βίωσε.

Μιλώντας στο Channel 12 ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ περιέγραψε πως όλα συνέβησαν μετά από ντους που έκανε. «Με άφησε να κάνω ντους και όταν τελείωσα, με έσυρε έξω από εκεί και δεν με άφησε να φορέσω τα ρούχα μου. Με πήγε πίσω στο δωμάτιό τους και μετά με πέταξε σε μια από τις πολυθρόνες» είπε αρχικά ο Ισραηλινός όμηρος.

«Άρχισε να με αγγίζει σε όλο το σώμα. Πάγωσα. Του είπα: “Αστειεύεσαι, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ”. Έβαλε ένα τουφέκι στο κεφάλι μου και ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπε ότι αν το έλεγα σε κανέναν, θα με σκότωνε» συμπλήρωσε ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ.