Σοκαριστικό ρεπορτάζ των NYT: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά πέντε παιδιά του

Ο Έλον Μασκ έχει μοιραστεί πολλές πτυχές της ζωής του στο κοινό, άλλοτε μέσα από την πλατφόρμα Χ, άλλοτε μέσα από συνεντεύξεις. Υπάρχει, όμως, ένα κεφάλαιο που παραμένει σκοτεινό: η ταραγμένη σχέση του με τον πατέρα του, Έρολ Μασκ. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα των New York Times, το ρήγμα αυτό δεν οφείλεται μόνο σε προσωπικές διαφορές, αλλά συνδέεται με σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στρέφονται κατά του 79χρονου Έρολ Μασκ και αφορούν πέντε παιδιά του – θετά και μη -, τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στην Καλιφόρνια. Οι αποκαλύψεις των NYT βασίζονται σε καταθέσεις μελών της οικογένειας, κοινωνικών λειτουργών, καθώς και σε αστυνομικά και δικαστικά αρχεία.

Η πρώτη καταγγελία χρονολογείται από το 1993, όταν η τότε 4χρονη θετή του κόρη είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει ανάρμοστα. Δέκα χρόνια αργότερα, το ίδιο κορίτσι υποστήριξε ότι τον έπιασε να μυρίζει το λερωμένο εσώρουχό της. Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν την κακοποίηση δύο από τις κόρες του κι ενός θετού γιου, ενώ το 2023 ο τότε 5χρονος γιος του ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του τον άγγιξε ακατάλληλα.

Τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν κατά του Έρολ Μασκ, σύμφωνα με αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, αλλά οι δύο έκλεισαν χωρίς αποτέλεσμα, όσο για την τρίτη δεν είναι σαφές τι απέγινε.

Ο ίδιος δεν έχει καταδικαστεί για κανένα αδίκημα και αρνείται όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι πρόκειται για «ψεύδη με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον Μασκ».

Συγγενείς ζήτησαν βοήθεια από τον Έλον Μασκ

Η κατάσταση έχει προκαλέσει βαθιές ρωγμές στην οικογένεια Μασκ. Συγγενείς έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στον Έλον Μασκ ζητώντας τη βοήθειά του. Σε επιστολή του 2010, ένας συγγενής του έγραψε: «Σε παρακαλούμε, χρειαζόμαστε τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου, γιατί βλέπουμε καθημερινά τα παιδιά να υποφέρουν».

Δεν είναι σαφές αν ο Έλον διάβασε ποτέ την επιστολή, όμως βοηθός του είχε επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειας. Ο ίδιος έχει προσφέρει οικονομική στήριξη σε πρώην μητριά, ετεροθαλείς αδελφές και μια πρώην θετή του αδελφή, ενώ έχει προσπαθήσει να τις κρατήσει μακριά από τον πατέρα του, ιδιαίτερα όταν ζούσαν στην Καλιφόρνια.

Ο Έρολ Μασκ έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά. Μεταξύ αυτών και η θετή του κόρη, την οποία είχε κατηγορηθεί ότι κακοποίησε σε μικρή ηλικία. Αργότερα απέκτησε παιδί μαζί της όταν εκείνη ήταν ενήλικη, κάτι που έχει προκαλέσει σάλο.

Ο Έλον Μασκ έχει παραδεχτεί δημόσια τη κακή σχέση του με τον πατέρα του. Σε συνέντευξη το 2017 είχε δηλώσει δακρυσμένος ότι ο Έρολ είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορεί να σκεφτεί κανείς». Στην εξουσιοδοτημένη βιογραφία του το 2023 τόνισε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Έλον Μασκ, παρότι εκείνος έχει δηλώσει το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια, ο Έρολ Μασκ φαίνεται να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το όνομα του γιου του μέσω διαφόρων επιχειρηματικών σχεδίων, όπως ένα κρυπτονόμισμα και ένα υποτιθέμενο «Musk Tower» στο Ντουμπάι, τα οποία τελικά αρνήθηκε ότι υλοποιεί.

Παρά την τεράστια απόσταση που έχει δημιουργηθεί, οι νοσηρές υποθέσεις γύρω από τον Έρολ Μασκ συνεχίζουν να βαραίνουν τον Έλον Μασκ και να σκιάζουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή του, αλλά και την «αυτοκρατορία» που έχει δημιουργήσει.

Ο βίος και πολιτεία του Έρολ Μασκ

Ο Έρολ Μασκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, όπου γρήγορα απέκτησε φήμη ως ανερχόμενος επιχειρηματίας. Στα 20 και 30 του χρόνια, υπήρξε εταίρος σε εταιρεία μηχανικών και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Το 1970 παντρεύτηκε τη διατροφολόγο και μοντέλο Μέι Χάλντεμαν (σσ μητέρα του Έλον Μασκ).

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: τον Έλον, την Τόσκα και τον Κίμπαλ. Όμως ο γάμος κατέρρευσε το 1979.

Η Μέι Μασκ κατήγγειλε αργότερα ότι είχε υποστεί σωματική και λεκτική κακοποίηση, ισχυρισμούς που ο Έρολ διέψευσε.

Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο σκληρό και χωρίς κατανόηση. Στην επίσημη βιογραφία του το 2023 θυμήθηκε ότι, όταν έχασε έναν καυγά στο σχολείο, ο πατέρας του τον μάλωσε για μία ώρα. «Δεν είχε καθόλου συμπόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Παρότι μετά το διαζύγιο των γονιών του, το 1979, έζησε για χρόνια μαζί του, αργότερα παραδέχτηκε: «Ήταν τρομερή απόφαση. Δεν είχα καταλάβει ακόμα πόσο φρικτός ήταν».

Ο Έρολ Μασκ ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά με το μοντέλο Σου Γουίλσον. Το 1989, ο 17χρονος Έλον έφυγε από τη Νότια Αφρική για τη Βόρεια Αμερική. Αργότερα τον ακολούθησαν τα αδέλφια του και η μητέρα τους.

Το 1992, ο Έρολ παντρεύτηκε τη Χάιντε-Μαρί Μπεζουιντενχάουτ, 19 χρόνια μικρότερή του, μητέρα τριών παιδιών από τον πρώτο της γάμο. Μαζί απέκτησαν μια κόρη.

Το 1993, η 4χρονη κόρη της από τον πρώτο γάμο κατήγγειλε στην οικογένεια ότι ο Έρολ την είχε αγγίξει ανάρμοστα. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, όμως αργότερα οι κατηγορίες αποσύρθηκαν στο πλαίσιο του διαζυγίου.

Η ίδια η Μπεζουιντενχάουτ έλαβε σπίτι, αυτοκίνητο και μηνιαίο επίδομα.

Ο Έρολ Μασκ υποστηρίζει ότι τα δικαστήρια τον δικαίωσαν και του ανέθεσαν την επιμέλεια της κόρης τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα αρχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Μετά το διαζύγιο, η Μπεζουιντενχάουτ μπήκε σε ψυχιατρική κλινική με κατάθλιψη, ενώ τα τρία παιδιά της κατέληξαν σε ίδρυμα.

Γύρω στο 1999 ξαναπαντρεύτηκε τον Έρολ Μασκ, με τον οποίο απέκτησε άλλη μία κόρη. Τα τρία παιδιά της βγήκαν από το ίδρυμα το 2000. Το ζευγάρι πήρε ξανά διαζύγιο το 2005.