Σοκαριστικό βίντεο: Ελέφαντας σκοτώνει 75χρονο εκατομμυριούχο σε σαφάρι στη Γκαμπόν

Τραγωδία σε σαφάρι στη Γκαμπόν με βίντεο σοκ να καταγράφει τη στιγμή που ένας ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει έναν 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο, τον Έρνι Ντόζιο.

Στο βίντεο από το σαφάρι διακρίνεται ο ελέφαντας να αρπάζει αρχικά τον άνδρα με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα.

Από ένα σημείο και μετά, το θύμα δεν φαίνεται να δίνει σημάδια ζωής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, κατά τη διάρκεια κυνηγετικού σαφάρι σε περιοχή της Γκαμπόν, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος, που φέρεται να ήταν έμπειρος κυνηγός και να συμμετείχε συχνά σε αποστολές ανά τον κόσμο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μικρό κοπάδι ελεφάντων.

Το κοπάδι αποτελούνταν από πέντε θηλυκά ζώα με τα μικρά τους, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί την επιθετική τους αντίδραση.

TRAGEDIA EN ÁFRICA.- Muere el millonario y cazador Ernie Dosio de 75 años de edad, fue pisoteado por una manada de elefantes en Gabón. Cazaba en Okanda cuando fue sorprendido por 5 elefantas con su cría. El guía resultó gravemente herido. pic.twitter.com/mQedWSeTgW — Reporte Nacional (@NacionalReporte) April 28, 2026

Ο Ντόζιο συμμετείχε σε οργανωμένη κυνηγετική εξόρμηση με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχετική άδεια κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.