Κόσμος

Σοκαριστικό βίντεο: Ελέφαντας σκοτώνει 75χρονο εκατομμυριούχο σε σαφάρι στη Γκαμπόν

Ο 75χρονος εκατομμυριούχος συμμετείχε σε οργανωμένη κυνηγετική εξόρμηση με στόχο μια σπάνια αντιλόπη
Ελέφαντας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σε σαφάρι στη Γκαμπόν με βίντεο σοκ να καταγράφει τη στιγμή που ένας ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει έναν 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο, τον Έρνι Ντόζιο.

Στο βίντεο από το σαφάρι διακρίνεται ο ελέφαντας να αρπάζει αρχικά τον άνδρα με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα.

Από ένα σημείο και μετά, το θύμα δεν φαίνεται να δίνει σημάδια ζωής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, κατά τη διάρκεια κυνηγετικού σαφάρι σε περιοχή της Γκαμπόν, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος, που φέρεται να ήταν έμπειρος κυνηγός και να συμμετείχε συχνά σε αποστολές ανά τον κόσμο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μικρό κοπάδι ελεφάντων.

Το κοπάδι αποτελούνταν από πέντε θηλυκά ζώα με τα μικρά τους, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί την επιθετική τους αντίδραση.

Ο Ντόζιο συμμετείχε σε οργανωμένη κυνηγετική εξόρμηση με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχετική άδεια κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
113
100
96
96
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στην Τενερίφη θα δέσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό - Επαναπατρίζονται όλοι οι ξένοι επιβάτες
Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Newsit logo
Newsit logo