Σον Κόνερι: Η Aston Martin αποχαιρετά τον “δικό” της Τζέιμς Μποντ (video)

Ο Σον Κόνερι ως μυστικός πράκτορας 007 ήταν στην υπηρεσία της “Αυτού Μεγαλειότητας”. Όμως, κι ο ίδιος είχε στην “υπηρεσία” του το ιδανικό αυτοκίνητο: τη θρυλική Aston Martin DB5.

O κορυφαίος των κατασκόπων της μεγάλης οθόνης ξέφευγε από τους “κακούς” οδηγώντας το συγκεκριμένο ασημί μοντέλο της Aston Martin. Το ιδιαίτερο και πανέμορφο, βρετανικό φυσικά, τετράτροχο, ήταν εξοπλισμένο με όλα τα γκάτζετ της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, κάθε φορά.

Πύραυλοι, σφαίρες και άφθονο γκάζι κάτω από το δεξί πεντάλ έκαναν “άφθαρτο” τον πράκτορα 007.

Everyone at Aston Martin is deeply saddened to learn of the passing of Sir Sean Connery.



Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/nZhCzMHOjm