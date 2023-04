Απεγκλωβίστηκαν από την κόλαση στο Σουδάν και πάνε πλέον με ασφάλεια στα σπίτια τους 100 Γάλλοι και πολίτες άλλων χωρών, που έφυγαν από το Χαρτούμ με το πρώτο γαλλικό αεροσκάφος που αναχώρησε από την πρωτεύουσα του Σουδάν.

Περίπου 100 Γάλλοι και πολίτες άλλων χωρών έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Σουδάν και θα ακολουθήσουν άλλοι τόσοι, έγινε γνωστό σήμερα από τα υπουργεία Εξωτερικών και Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας.

«Ένα πρώτο αεροσκάφος αναχώρησε από το Χαρτούμ και αναμένεται να φτάσει στο Τζιμπουτί γύρω στις 18.00» ενώ ένα δεύτερο «βρίσκεται ήδη στην περιοχή και αναμένεται να απογειωθεί στις 17.30». Το καθένα τους μεταφέρει περίπου 100 άτομα, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές, διευκρινίζοντας ότι η εκκένωση μπορεί να συνεχιστεί για μία ή δύο ημέρες ακόμη.

Όταν ρωτήθηκαν για τα πυρά εναντίον μιας αυτοκινητοπομπής, από τα οποία, σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκε ένας Γάλλος, οι διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές είπαν ότι «δεν επιθυμούν να σχολιάσουν αυτού του είδους τις φήμες» ενώ «η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη».

«Δεν θα το κάναμε αν δεν είχαμε εγγυήσεις για την ασφάλεια εκ μέρους των αντιμαχόμενων πλευρών, τις οποίες επανέλαβαν πολλές φορές», πρόσθεσαν.

Μεταξύ των χωρών που ζήτησαν τη βοήθεια της Γαλλίας για να απομακρύνουν τους πολίτες τους, η πηγή του ΥΠΕΞ ανέφερε τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Βρετανία, το Βέλγιο, τον Νίγηρα, το Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Δεν διευκρίνισε όμως αν πολίτες αυτών των χωρών επιβαίνουν στα δύο αεροσκάφη.

