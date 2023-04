Τουλάχιστον 185 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στο Σουδάν από τις σφοδρές συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει από το περασμένο Σάββατο (15.04.2023). Στόχος πυροβολισμών έγινε και διπλωματική αυτοκινητοπομπή των ΗΠΑ, με τον Άντονι Μπλίνκεν να επικοινωνεί με τους επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων της χώρας και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι ένοπλες συγκρούσεις, που ξεκίνησαν από το Χαρτούμ και πλέον έχουν γενικευτεί σε πολλές περιοχές της χώρας, έχουν προκαλέσει χάος σε όλο το Σουδάν. Μέσα στην έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί, στόχος πυροβολισμών έγινε και διπλωματική αυτοκινητοπομπή των ΗΠΑ. Από το «ανεύθυνο» και «επικίνδυνο» συμβάν, όπως είπε ο Άντονι Μπλίνκεν, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς εναντίον της αμερικανικής διπλωματικής αυτοκινητοπομπής ώθησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, να επικοινωνήσει με τους επικεφαλής των δύο αντικρουόμενων πλευρών στο Σουδάν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα έχουν αντίστοιχα συμβάντα τόσο τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ- RSF), όσο και τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής του στρατού του Σουδάν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μια αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή έγινε στόχος πυροβολισμών» στο Σουδάν χθες, Δευτέρα (17.04.2023), επεσήμανε ο Άντονι Μπλίνκεν μετά τη σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7 στην Ιαπωνία. «Το προσωπικό μας είναι σώο και ασφαλές», πρόσθεσε ο υπουργός των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια «ανεύθυνη» πράξη.

«Το περιστατικό ερευνάται προκειμένου να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που διαθέτουμε, προκλήθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με τις ΔΤΥ», διευκρίνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Κατέστησα απολύτως ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απειλή για επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας είναι εντελώς απαράδεκτη», υπογράμμισε. «Ανησυχούμε βαθιά για το γενικότερο περιβάλλον ασφαλείας καθώς επηρεάζει αμάχους, διπλωμάτες, εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής», πρόσθεσε.

I spoke to both Sudanese Armed Forces Commander Burhan & Rapid Support Forces Commander Dagalo and underscored the urgent need for a ceasefire. Too many civilian lives have already been lost. Stressed the importance of ensuring the safety of diplomatic personnel and aid workers.