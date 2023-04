Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, εκκενώθηκε πλήρως αφού οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί απομάκρυναν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή (23.4.2023) του Αμερικανούς διπλωμάτες και τα μέλη των οικογενειών τους από τη χώρα.

Αν και, προς το παρόν, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για την επιχείρηση εκκένωσης της αμερικανικής πρεσβείας στο Χαρτούμ του Σουδάν, το Reuters μετέδωσε την είδηση επικαλούμενο ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) και καλά πληροφορημένη πηγή την οποία δεν κατονομάζει.

Η διοίκηση της RSF ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στην επιχείρηση εκκένωσης χρησιμοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Σαουδική Αραβία άρχισε νωρίτερα να οργανώνει την απομάκρυνση πολιτών χωρών του Κόλπου μέσω λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα, 650 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Χαρτούμ. Η Ιορδανία είχε γνωστοποιήσει ότι θα χρησιμοποιούσε την ίδια οδό.

Τζο Μπάιντεν: Η τραγική βία στο Σουδάν κοστίζει ζωές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, όπου οι σφοδρές μάχες εισήλθαν στη δεύτερη εβδομάδα τους, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της εκεί.

«Σήμερα, έπειτα από εντολή μου, ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης του αμερικανικού κυβερνητικού προσωπικού», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, με την οποία ζήτησε «τον τερματισμό» των «παράλογων» συγκρούσεων.

Today, on my orders, the United States military conducted an operation to extract U.S. Government personnel from Khartoum in response to the situation in Sudan.



I am grateful for the commitment of our Embassy staff and the skill of our service members who brought them to safety. — President Biden (@POTUS) April 23, 2023

«Αυτή η τραγική βία στο Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους αμάχους. Είναι παράλογο και πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

This tragic violence in Sudan has already cost the lives of hundreds of innocent civilians. It’s unconscionable and it must stop. We’re temporarily suspending operations at the U.S. Embassy in Sudan, but our commitment to the Sudanese people and the future they want is unending. — President Biden (@POTUS) April 23, 2023

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ενημερώνεται τακτικά από την ομάδα του για το έργο της να παράσχει βοήθεια στους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Σουδάν και συνεργάζεται με τους συμμάχους και εταίρους για το θέμα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητες της πρεσβείας τους στο Χαρτούμ, αφού απομάκρυναν με ασφάλεια το προσωπικό της και τους συγγενείς του.

.@StateDept has suspended operations at @USEmbassyKRT and evacuated all U.S. personnel and their dependents. We continue to assist Americans in planning for their own safety. We will also continue to press to expand the ceasefire to prevent further damage to the Sudanese nation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 23, 2023

Ο Μπλίνκεν εξήγησε ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε λόγω του «απαράδεκτου κινδύνου» για την ασφάλειά του, όμως δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την επιχείρηση. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για την εκκένωση των Αμερικανών χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα του στρατού.

Εξάλλου δεν είναι γνωστός ο αριθμός των Αμερικανών που απομακρύνθηκαν, αν και πρόκειται για τουλάχιστον 70 ανθρώπους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Θα εξακολουθήσουμε να βοηθάμε τους Αμερικανούς στο Χαρτούμ (…) και να προσφέρουμε τακτικές ενημερώσεις για τους Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο Μπλίνκεν, στην οποία επανέλαβε την έκκλησή του προς τις αντιμαχόμενες πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία που κήρυξαν για τη γιορτή Έιντ αλ Φιτρ και να συμφωνήσουν στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών.

Και άλλες χώρες της Δύσης ετοιμάζουν εκκενώσεις

Δυτικές χώρες σχεδιάζουν επιχειρήσεις εκκένωσης με αεροσκάφη από το Τζιμπουτί, παρότι ο σουδανικός στρατός έχει προειδοποιήσει πως δεν θεωρεί ασφαλή τα αεροδρόμια.

Τόσο ο ΟΗΕ όσο και πολλές κυβερνήσεις έχουν απευθύνει έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνηθείσα εκεχειρία και να ανοίξουν ασφαλή δίοδο για την εκκένωση αμάχων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειάζεται.

Οι εχθροπραξίες του Σαββάτου παραβίασαν την τριήμερη εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο (ή «Χαμέτι»), και των στρατευμάτων υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που κυβερνά το Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021.

Ο επικεφαλής της RSF κατηγόρησε χθες Σάββατο τον σουδανικό στρατό ότι «δεν σεβάστηκε την εκεχειρία», μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya. «Αν τη σεβαστούν, θα τη σεβαστούμε κι εμείς», συμπλήρωσε.

Οι μάχες στο Σουδάν έχουν εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα τους, με τις συγκρούσεις μεταξύ του τακτικού στρατού και παραστρατιωτικών να έχουν προκαλέσει ήδη τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων, ενώ οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν πέσει στο κενό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ