Ο τρόμος και το σκηνικό κόλασης έχουν καλύψει τα πάντα στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, από το Μεγάλο Σάββατο (15.4.2023) οπότε και ξεκίνησαν οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς, ενώ αγωνία υπάρχει στην Ελλάδα για τους 15 ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στην Μητρόπολη, τους δυο Έλληνες τραυματίες και τους συμπατριώτες μας που ζουν εκεί.

Στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες με αεροπορικές επιδρομές, ρουκέτες, βολές από βαρύ οπλισμό και ο τραγικός απολογισμός είναι μέχρι τώρα περίπου 200 νεκροί και τουλάχιστον 1.800 τραυματίες. Από την άλλη, κορυφώνεται η αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται στην πόλη.

Στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Χαρτούμ βρίσκονται εγκλωβισμένοι 15 άνθρωποι (ανάμεσά τους είναι Έλληνες και 2 παιδιά) μαζί με τον Μητροπολίτη Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββα. Άλλοι δυο Έλληνες βρίσκονται τραυματισμένοι από θραύσματα ρουκέτας, ενώ κι άλλοι συμπατριώτες μας που ζουν στο Χαρτούμ είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να μετακινηθούν, καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις.

Οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν από θραύσματα ρουκέτας που έσκασε κοντά τους, βρίσκονται εκτός κινδύνου. Από την άλλη, όμως, δεν έχουν χειρουργηθεί ακόμα, καθώς ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει έχει προκαλέσει τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία, ενώ οι γιατροί δεν μπορούν να πάνε εκεί και έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Ο ένας από τους δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν το Μεγάλο Σάββατο από την έκρηξη ρουκέτας και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μίλησε στο OPEN και τόνισε ότι η υγεία του δεν κινδυνεύει, αλλά έχει αιμορραγία και περιμένει το γιατρό. «Καλά είμαι, δόξα τον θεό. Έρχεται ο γιατρός, έχουμε αιμορραγία εδώ. Δεν έχει σταματήσει η αιμορραγία και περιμένω τον γιατρό», είπε για την κατάσταση της υγείας του.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN παρουσιάστηκε και βίντεο – ντοκουμέντο με τις στιγμές λίγο πριν από τον τραυματισμό των δύο Ελλήνων.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι δυο Έλληνες οι στιγμές είναι σοκαριστικές. Οι δύο τραυματίες είχαν ενημερώσει την ενορία και τον Μητροπολίτη Σάββα πως η κατάσταση με τις μάχες είναι δραματική και πρέπει να φύγουν από εκεί.

Μετά από από λίγο πήγαν στο σημείο που κατέγραψαν τις εικόνες του πολέμου. Βρίσκονταν στη βεράντα έξω από το σπίτι του ενός εκ των δύο. Εκεί τους χτύπησαν τα θραύσματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συγγενής του ενός εκ των δύο Ελλήνων και αυτόπτης μάρτυρας του τραυματισμού τους, επικοινώνησε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN και περιέγραψε τις στιγμές τρόμου. Όπως είπε ο μάρτυρας, αμέσως μετά τον τραυματισμό του ο ένας από τους δύο άνδρες άρχισε να φωνάζει. «Μας είπε “εγώ τελείωσα”. Τρέξαμε και τους τραβήξαμε μέσα. Φωνάξαμε έναν άλλον άνθρωπο και έναν γιατρό, οι οποίοι ήρθαν και του έδεσαν τα πόδια για να μην τρέχει το αίμα. Είχε χτυπηθεί στην κοιλιά και στο αριστερό του πόδι. Και ο φίλος του είχε χτυπηθεί στο αριστερό πόδι. Δεν έχουν χειρουργηθεί ακόμα, περιμένουν γιατρό», ανέφερε ο μάρτυρας.

Στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού παραμένουν εγκλωβισμένοι 15 άνθρωποι μαζί με τον Μητροπολίτη Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββα, ο οποίος περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις δύσκολες ώρες που περνάνε εκεί. «Χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό. Χρησιμοποιούμε τη γεννήτρια μια ώρα την ημέρα. Δεν υπάρχει ρεύμα δεν υπάρχει νερό είναι δύσκολη η κατάσταση. Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θαύμα».

Η Αλεξάνδρα Καλουμέρη που παραμένει εγκλωβισμένη στη Μητρόπολη στο Χαρτούμ του Σουδάν περιέγραψε τις τραγικές στιγμές φόβου και αγωνίας που ζουν εκεί. «Πυροβολούν και την πόρτα της μητρόπολης, πυροβολούν συνέχεια. Δεν μπορούμε να βγούμε, έχουμε μόνο τα απαραίτητα λίγα πράγματα, φαγητά για τρεις – τέσσερις μέρες», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

«Χειροτέρεψαν τα πράγματα, υπάρχουν βομβαρδισμοί από αέρος και μάχες μεταξύ των δυο αντιπάλων», περιέγραψε ο Επίτιμος Άμισθος Πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος.

Με εντολή του Νίκου Δένδια ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη -μέλη της ΕΕ μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας.

Ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σουδάν, εξάλλου, δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του στην πόλη χθες (17.4.2023), σύμφωνα με τον επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζεπ Μπορελ, αλλά είναι «καλά» στην υγεία του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι πολλά από τα εννέα νοσοκομεία του Χαρτούμ που περιθάλπουν τραυματίες πολίτες «έχουν ξεμείνει από αίμα, εξοπλισμό μετάγγισης και άλλα ζωτικά εφόδια».

«Η μυρωδιά του θανάτου είναι παντού», είπε Σουδανός γιατρός στο CNN. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το νοσοκομείο Αλ Μοαλεμ βομβαρδιζόταν από τις δυνάμεις της RSF για δύο ημέρες, προτού εκκενωθεί από τον σουδανικό στρατό.

Τα νοσοκομεία στο Σουδάν γίνονται στόχος στρατιωτικών επιδρομών τόσο από τον σουδανικό στρατό όσο και από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στο CNN και από δύο οργανώσεις γιατρών, το ιατρικό προσωπικό δεν μπορεί να φτάσει στους τραυματίες και δεν μπορεί να θάψει τους νεκρούς.

«Από τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν άρχισαν οι μάχες, γινόμασταν στόχος», δήλωσε γιατρός σε νοσοκομείο του Χαρτούμ -τον οποίο το CNN δεν κατονομάζει για λόγους ασφαλείας.

«Ένα χτύπημα έπληξε το μαιευτήριο. Ακούγαμε βαρύ οπλισμό και ξαπλώσαμε στο πάτωμα, μαζί με τους ασθενείς μας. Το ίδιο το νοσοκομείο δεχόταν επίθεση. Ζούσαμε σε μια πραγματική μάχη», δήλωσε ένας άλλος γιατρός. «Μπορείτε να πιστέψετε ότι φύγαμε από το νοσοκομείο και αφήσαμε πίσω μας παιδιά σε θερμοκοιτίδες και ασθενείς στην εντατική χωρίς ιατρικό προσωπικό; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επέζησα», είπε.

Η διεθνής κοινότητα κάνει συνέχεια εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά οι φωνές της έχουν πέσει ως τώρα στο κενό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, κάλεσε εκ νέου τα εμπόλεμα μέρη του Σουδάν να «σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες» και προειδοποίησε ότι περαιτέρω κλιμάκωση «θα μπορούσε να είναι καταστροφική για τη χώρα και την περιοχή».

