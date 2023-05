Το Σουδάν βρίσκεται και πάλι στις φλόγες του εμφύλιου πολέμου, καθώς παραβιάστηκε και η νέα εκεχειρία ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς.

Αεροπορικές επιδρομές, πυροβολισμοί και εκρήξεις συγκλονίζουν και πάλι σήμερα (1.5.2023) το Χαρτούμ, παρά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας στις μάχες ανάμεσα στο στρατό και τους παραστρατιωτικούς που έχουν βυθίσει το Σουδάν σε μια ανθρωπιστική κατάσταση που πλησιάζει «στην κατάρρευση», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η παραβίασης της νέας εκεχειρίας έκανε και πάλι την κατάσταση στο Σουδάν να θυμίζει κόλαση. Πάνω από το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν με τα πέντε εκατομμυρίων κατοίκους, «πετούν μαχητικά αεροπλάνα» ενώ πυρά και εκρήξεις ακούγονται σε διάφορες συνοικίες, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτες μάρτυρες.

Οι μάχες, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ξέσπασαν στις 15 Απριλίου ανάμεσα στους δύο στρατηγούς που ηγούνται της χώρας μετά το πραξικόπημά τους το 2021, εγκλωβίζοντας εκατομμύρια Σουδανούς.

«Η κλίμακα και η ταχύτητα με την οποία εκτυλίσσονται τα γεγονότα στο Σουδάν είναι χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ο ΟΗΕ, ο οποίος έστειλε στην περιοχή τον αξιωματούχο του για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Είμαι καθοδόν για να εξετάσω πώς μπορούμε να προσφέρουμε άμεση βοήθεια» στους κατοίκους», δήλωσε ο Γκρίφιθς, σύμφωνα με τον οποίο «η ανθρωπιστική κατάσταση φτάνει σε σημείο κατάρρευσης» στη χώρα, η οποία είναι μία από τις πιο φτωχές του κόσμου.

Η μαζική λεηλασία γραφείων και αποθηκών ανθρωπιστικής βοήθειας «έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων μας», δήλωσε.

