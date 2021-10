Σε κατ’οίκον κράτηση έχει τεθεί ο πρωθυπουργός του Σουδάν, Αμπντάλα Χάμντοκ καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται νέο στρατιωτικό πραξικόπημα. Η στρατιωτική δύναμη που δεν είναι σαφές στις διαταγές σε ποιών υπακούει πολιόρκησε την κατοικία του πρωθυπουργού του Σουδάν και έθεσε τον πρωθυπουργό υπό κράτηση, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χαντάθ, επικαλούμενο πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Νωρίτερα, η ίδια δύναμη, που πραγματοποιεί το πραξικόπημα στο Σουδάν, συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης του κ. Χάμντοκ και έναν πολίτη που συμμετέχει στο κυβερνητικό συμβούλιο, κατά τις ίδιες πηγές.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας του Σουδάν, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αναμένεται να κάνει δηλώσεις, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χάνταθ.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε δρόμους της πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις. Δυνάμεις του στρατού έχουν αποκλείσει τις εισόδους στο Χαρτούμ και αρκετές γέφυρες.

Η Ένωση Επαγγελματιών του Σουδάν, οργάνωση που πρωτοστάτησε από τα τέλη του 2018 στις μαζικές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην ανατροπή του πρώην προέδρου Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019 από τους στρατηγούς, κάλεσε τον λαό να βγει στον δρόμο και να «αντισταθεί» σε οποιοδήποτε νέο στρατιωτικό πραξικόπημα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν αρκετά μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης – όλα είναι πολίτες –, ενώ απέκλεισε τις εισόδους στο Χαρτούμ και γέφυρες.

Βίντεο και φωτογραφίες πολιτών που διαδηλώνουν κατά του νέου πραξικοπήματος κάνουν εδώ και λίγη ώρα τον γύρο του διαδικτύου.

BREAKING: Military coup underway in #Sudan . Army deployed in the streets in #Khartoum , several ministers and a member of the sovereign council arrested. PM Abdalla Hamdok placed under house arrest. Internet shut down. pic.twitter.com/DJb0A18BZk

Οι στρατιώτες εισέβαλαν εξάλλου στο σπίτι συμβούλου επικοινωνίας του πρωθυπουργού και τον έθεσαν υπό κράτηση, είπαν μέλη της οικογένειάς του στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Επαγγελματιών του Σουδάν – η οποία είχε πρωτοστατήσει στις μαζικές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην ανατροπή του πρώην δικτάτορα Όμαρ Ελ Μπασίρ με το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2019 – κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να «αντισταθούν» σε οποιοδήποτε νέο πραξικόπημα.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, ενώ την είδηση μετέδωσαν και μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας.

#BREAKING #Sudan|ese people take to the streets in #Khartoum against the military coup attempt.



▪️The coup attempt comes one day after the visit of US Special Envoy for the Horn of Africa Jeffrey Feltman’s visit to the country.pic.twitter.com/niIGEpO42C