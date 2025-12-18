Κόσμος

Σουηδία: 12χρονος πληρωμένος δολοφόνος πήρε αμοιβή 20.000 ευρώ και σκότωσε λάθος άτομο

Ο 12χρονος φαίνεται να στόχευε το άλλο άτομο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο αλλά να σκότωσε καταλάθος τον 21χρονο
αστυνομία
AP Photo/Martin Meissner

Ένα ανήλικο 12χρονο αγόρι συνελήφθη για δολοφονία στη Σουηδία, καθώς φαίνεται ότι σκότωσε λάθος άτομο, αφού προηγουμένως είχε πληρωθεί με 20.000 λίρες για να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο 12χρονος δράστης πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, προσπαθώντας να στοχεύσει το άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό γύρω στις 23:00. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν.

Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες φωτογραφίες από την υπόθεση Επστάιν δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς – Τα μηνύματα για «αποστολή κοριτσιών», ο Μπίλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι
Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ έφεραν στο φως κι' άλλες φωτογραφίες που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι...
Ο φιλόσοφος Noam Chomsky με τον Έπστάιν
Νεκροί και οι 6 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος τύπου Cessna που συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα - Βίντεο από τα φλεγόμενα συντρίμμια
Το αεροπλάνο τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας
Εικόνα από το σημείο της συντριβής του Cessna C550 στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ
Ανανεώθηκε πριν 59 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo