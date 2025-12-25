Σουηδία: Επίθεση στην πόλη Μπόντεν με πολλούς τραυματίες – Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη

Μετά από επίθεση ενός αγνώστου πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπόντεν, στη Σουηδία. Ο δράστης φαίνεται να πυροβολήθηκε και να εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Όπως ανακοίνωσε η εφημερίδα Aftonbladet της Σουηδίας, αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση.

«Λαμβάνουμε μια σειρά από ερευνητικά μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εφημερίδα Daily Aftonbladet ήταν αυτή που ανέφερε ότι είχε διαπραχθεί ένα βίαιο έγκλημα και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.