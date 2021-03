Σουηδία: Οκτώ τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σουηδία όπου υπάρχουν πολλοί τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Βετλάντα και οι Αρχές εκφράζουν φόβους μήπως πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Οι τραυματίες από την επίθεση είναι τουλάχιστον 8 και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Βασικός ύποπτος για την επίθεση είναι ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας ανέφερε πως η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι, αλλά δεν μπορώ να εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι λιγότερο».

BREAKING: At least 8 people have been injured, in what initial reports sat was a terrorist attack in #Vetlanda #Sweden. The suspect was shot by police and arrested.

