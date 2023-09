Όλο και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στον πόλεμο των συμμοριών που συγκλονίζει τους τελευταίους μήνες τη Σουηδία, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, μετά τις βιαιότητες που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους μέσα σε 24 ώρες και έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

«Έχουμε μια κατάσταση στην οποία παιδιά έρχονται τα ίδια σε επαφή με εγκληματικές συμμορίες» για να διαπράξουν φόνους, δήλωσε ο Άντερς Τόρνμπεργκ, ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας της Σουηδίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Σουηδία βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με μια βία που συνδέεται με τη μάχη μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών και των όπλων στη χώρα.

Η βία αυτή κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες εξαιτίας μιας εσωτερικής διαμάχης στους κόλπους μιας από τις συμμορίες αυτές. Αιματηρές ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις είναι πλέον σχεδόν καθημερινές.

«Οι εγκληματίες είναι ανελέητοι», πρόσθεσε ο Τόρνμπεργκ, περιγράφοντας ένα καλολαδωμένο σύστημα, στο οποίο προσφεύγουν αυτοί οι τελευταίοι όταν θέλουν να σκοτώσουν αντιπάλους τους: καλούν εξωτερικά πρόσωπα, που είναι συχνά ανήλικα. «Τους παρέχουν τα όπλα και τους δίνουν τη διεύθυνση στην οποία θα επιτεθούν».

Συχνά τα θύματα είναι κι αυτά νέοι.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ο Σουηδός πρωθυπουργός σε δραματικό διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης (29/9/2023) ανακοίνωσε πως ο στρατός θα ενισχύσει την αστυνομία στο έργο της επί του πεδίου για να σταματήσει η κλιμάκωση της βίας.

BREAKING:



In a speech to the nation moments ago, Swedish PM Ulf Kristersson announced he intends to deploy the Swedish Army against street gangs



He just held a crisis meeting with Micael Byden, Supreme Commander of the Swedish Armed Forces, after 3 ppl were killed yesterday



🇸🇪 pic.twitter.com/yNF9cpRsxY