Στάρμερ: Δεν θα συρθούμε στον πόλεμο με το Ιράν – Δεν θα γίνει ο πόλεμος «δώρο» για τον Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα συρθεί στον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα (16.03.2026) λίγες ώρες αφού απάντησε αρνητικά στον Ντόναλντ Τραμπ στο να «στείλει πολεμικά πλοία» στη Μέση Ανατολή για την προστασία των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο πόλεμος να εξελιχθεί σε «δώρο» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημείωσε ακόμη ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Όπως δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ η βρετανική κυβέρνηση έχει τρεις βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον , να προστατεύσουμε τους πολίτες μας που βρίσκονται στην περιοχή.

, να προστατεύσουμε τους πολίτες μας που βρίσκονται στην περιοχή. Δεύτερον , λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τους συμμάχους μας, δεν θα εμπλακούμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Και τρίτον , θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ταχεία διπλωματική λύση που θα επαναφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα σταματήσει την απειλή του Ιράν προς τους γείτονές του»

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με τους συμμάχους του για να καταρτίσει ένα «βιώσιμο συλλογικό σχέδιο» που θα μπορεί να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ.

«Πρέπει να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην αγορά (πετρελαίου). Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση», είπε ο Στάρμερ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Επομένως συνεργαζόμαστε με όλους τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων εταίρων μας, για να καταρτίσουμε βιώσιμο συλλογικό σχέδιο που θα αποκαταστήσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας στην περιοχή το ταχύτερο δυνατό και θα μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

O Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε στη συνέχεια πακέτο στήριξης 53 εκατ. λιρών για τα ευάλωτα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση και ανέφερε τα πέντε μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης:

Πρώτον: Οι λογαριασμοί ενέργειας θα έχουν ανώτατο όριο έως το τέλος Ιουνίου, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο 170 λίρες ανά νοικοκυριό. Πρόσθεσε ότι αυτό έρχεται επιπλέον της έκπτωσης «Warm Homes» ύψους 150 λιρών για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Δεύτερον: Η ανώτατη τιμή στον φόρο καυσίμων επεκτάθηκε έως τον Σεπτέμβριο.

Τρίτον: Το Εργατικό Κόμμα θα στηρίξει τις αγροτικές κοινότητες στο κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο.

Τέταρτον: Μετά την ανακοίνωση πακέτου στήριξης 53 εκατ. λιρών για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση, ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρήσει με το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Πέμπτον: Η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να εργάζεται για μια ταχεία επίλυση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. «Το τέλος του πολέμου είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να μειωθεί το κόστος διαβίωσης», τόνισε.