Στάρμερ: Η τυχόν αποστολή βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα κριθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή

«Ο αριθμός των στρατιωτών θα καθοριστεί με βάση τα στρατιωτικά σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου» διευκρίνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ / Ludovic Marin / Pool via REUTERS

Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπέγραψε χθες (06.01.2026) συμφωνία για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Με την συμφωνία αυτή, η Γαλλία, η Βρετανία και οι χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» δεσμεύτηκαν να σχεδιάσουν το περίγραμμα της ανάπτυξης στρατευμάτων εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (07.01.2026) πως τυχόν ανάπτυξη δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τη διακήρυξη που υπεγράφη με τη Γαλλία και την Ουκρανία θα αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας.

«Θα ενημερώνω τη Βουλή καθώς θα εξελίσσεται η κατάσταση και το αν θα αναπτυχθούν στρατεύματα με βάση την υπογραφείσα διακήρυξη, θα το θέσω στο σώμα για ψηφοφορία», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο.

Ακόμα, είπε πως ο αριθμός των στρατιωτών θα καθοριστεί με βάση τα στρατιωτικά σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου που καταστρώνονται τώρα.

Ο Στάρμερ είπε επίσης πως μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δύο φορές την περίοδο των Χριστουγέννων και διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι δεν υπάρχει «περίπτωση να ενεργήσουμε σε αυτό χωρίς πλήρη συζήτηση με τους Αμερικανούς».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, που δεσμεύθηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να υποστηρίξουν τη χώρα αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά.

