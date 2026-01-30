Κόσμος

Στάρμερ: Η Βρετανία συνεργάζεται με τους εταίρους της ώστε το Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αποκρουστικές» τις δολοφονίες και την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές
Ο Κιρ Στάρμερ
Ο Κιρ Στάρμερ / Kin Cheung / Pool via REUTERS

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης έχει αναγκάσει χώρες της Δύσης να πάρουν θέση για την πολεμική ρητορική του Αμερικανικού προέδρου και ο Κιρ Στάρμερ διευκρίνισε την στάση που τηρεί η Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ερωτηθείς σήμερα (30.01.2025) αν θα υποστηρίξει πιθανές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε ότι η Βρετανία συνεργάζεται με τους συμμάχους για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Ο στόχος, ή ο σκοπός, στην περίπτωση αυτή είναι ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό» δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC News.

Ερωτηθείς εάν οι δηλώσεις του υπονοούν ότι ο ίδιος θα υποστηρίξει τις όποιες αμερικανικές επιθέσεις, ο Στάρμερ είπε: «Λέω ότι υποστηρίζουμε τον στόχο και συνομιλούμε με τους συμμάχους για το πώς θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αντιμετώπισε τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι δολοφονίες και η καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ήταν «αποκρουστικές», αφότου ένας Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε όλη την χώρα.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
