ΝΥΤ: O Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν – Επέμβαση όπως στη Βενεζουέλα και χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν παραμένει ως σενάριο με τον Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες να μελετά ένα πακέτο αρκετών στρατιωτικών επιλογών κατά τις Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τους New York Times τα σενάρια που εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν περιλαμβάνουν ενέργειες που θα μπορούσαν είτε να πλήξουν εκ νέου τις πυρηνικές υποδομές της χώρας είτε να ασκήσουν άμεση πίεση στην ανώτατη πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της, σύμφωνα με δηλώσεις πολλών Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες εξετάζουν το ενδεχόμενο υλοποίησης των απειλών για στρατιωτική δράση, με στόχο όχι μόνο την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων αλλά και –ενδεχομένως– την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή σε διπλωματική λύση αλλά προειδοποιεί πως «ο χρόνος τελειώνει».

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει καμία στρατιωτική επιχείρηση ούτε έχει καταλήξει σε κάποια από τις εναλλακτικές που έχει παρουσιάσει το Πεντάγωνο. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτός σε διπλωματική λύση, ενώ ορισμένοι παραδέχονται ότι η δημοσιοποίηση των απειλών στρατιωτικής δράσης είχε σκοπό να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

«Ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, ο πρόεδρος Τραμπ διαθέτει πολλές επιλογές απέναντι στο Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθεί καμία στρατιωτική ενέργεια, όμως το ιρανικό καθεστώς οφείλει να καταλήξει σε συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων του πυρηνικού προγράμματος, καθώς και συμβολικών στόχων, όπως η έδρα παραστρατιωτικής δύναμης που συμμετείχε στην καταστολή των διαμαρτυριών. Τελικά, ο Τραμπ υπαναχώρησε αιφνιδιαστικά, έπειτα από την ανακοίνωση της Τεχεράνης για ακύρωση εκατοντάδων εκτελέσεων και μετά από παρεμβάσεις του Ισραήλ και αραβικών χωρών που ζήτησαν αναβολή των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί στρατηγική αντίστοιχη με εκείνη που ακολούθησε στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ανοικτά των ακτών επί μήνες, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης κατά του Νικολάς Μαδούρο. Οι προσπάθειες εξαναγκασμού του να εγκαταλείψει την εξουσία απέτυχαν, οδηγώντας τελικά σε στρατιωτική επέμβαση και στη σύλληψή του.

Στην περίπτωση του Ιράν, ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για το αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον. Αυτοί περιλαμβάνουν τον μόνιμο τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και την παράδοση όλων των πυρηνικών αποθεμάτων, αυστηρούς περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και τη διακοπή κάθε υποστήριξης προς οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι στην Υεμένη. Η αποδοχή των περιορισμών στους πυραύλους θα καθιστούσε ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Κίνδυνοι και πολιτικές επιπλοκές

Μεταξύ των πιο ριψοκίνδυνων σεναρίων περιλαμβάνονται μυστικές επιχειρήσεις Αμερικανών κομάντο με στόχο την καταστροφή ή σοβαρή υπονόμευση τμημάτων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που δεν επλήγησαν από τις επιθέσεις του Ιουνίου. Εναλλακτικά, εξετάζονται πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και ηγετικών στόχων, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την απομάκρυνση του 86χρονου ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους μιας τέτοιας σύγκρουσης, καθώς το Ιράν θεωρείται πολύ ισχυρότερος αντίπαλος από τη Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ πιέζει για νέες επιθέσεις στο ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο έχει ανασυγκροτηθεί μετά τον πόλεμο του Ιουνίου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα εκληφθεί ως πράξη πολέμου και θα απαντηθεί δυναμικά, με πιθανό στόχο ακόμη και το Τελ Αβίβ.

Στρατιωτική παρουσία στην περιοχή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία:

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, με μαχητικά F/A-18 και F-35, πλέει στην Αραβική Θάλασσα, συνοδευόμενο από τρία καταδρομικά εξοπλισμένα με πυραύλους.

Δώδεκα επιπλέον αεροσκάφη F-15E έχουν αναπτυχθεί για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD έχουν εγκατασταθεί για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.

Στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας στις ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.