Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση του Al Jazeera να προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας Σιρίν Αμπού Άκλεχ από τον Ισραηλινό στρατό στην Δυτική Όχθη.

Λίγες ώρες αφού το Al Jazeera υπέβαλε αίτημα στο ΔΠΔ να εξετάσει και να προσαγάγει τους υπεύθυνους για τον φόνο της Παλαιστινοαμερικανίδας δημοσιογράφου τον Μάιο στην Δυτική Όχθη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι είναι αντίθετο στην κίνηση αυτή.

«Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις. «Διατηρούμε τις μακροχρόνιες διαφωνίες μας αναφορικά με την έρευνα του ΔΠΔ σε παλαιστινιακά ζητήματα», πρόσθεσε.

«Το ΔΠΔ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βασική του αποστολή ως δικαστήριο ύστατης προσφυγής για την τιμωρία και την αποτροπή των φρικτών εγκλημάτων», διευκρίνισε ο Πράις.

Ήδη το Ισραήλ έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην κίνηση του al Jazeera.

Το Al Jazzera υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρέδωσε στο ΔΠΔ προσφέρουν «νέες αποδείξεις και εικόνες βίντεο που δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ πυροβόλησαν κατευθείαν εναντίον της Σιρίν Αμπού Άκλεχ και των συναδέλφων της» στις 11 Μαΐου.

Εκείνη την ημέρα η γνωστή δημοσιογράφος του al Jazeera σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Η οικογένειά μου ακόμη δεν γνωρίζει ποιος έριξε τη φονική σφαίρα», κατήγγειλε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες από τη Χάγη, έδρα του ΔΠΔ, η Λίνα Αμπού Άκλεχ, ανιψιά της δημοσιογράφου.

Αφού λάβει τις προσφυγές προσώπων ή ομάδων ατόμων, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ αποφασίζει με ποιες υποθέσεις θα υποβάλει προς εξέταση στους δικαστές. Αφού εξετάσουν μια υπόθεση, οι δικαστές αποφασίζουν αν ο εισαγγελέας πρέπει ή όχι να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, την οποία ενδέχεται να ακολουθήσει μια πιο εις βάθος έρευνα και πιθανόν να απαγγελθούν κατηγορίες.

Το ΔΠΔ ξεκίνησε το 2021 έρευνα για τα πιθανά εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στις παλαιστινιακές περιοχές. Όμως το Ισραήλ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και έχει ανακοινώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε εξωτερική έρευνα για τον φόνο της δημοσιογράφου.

«Κανείς δεν θα ερευνήσει τους στρατιώτες μας και κανείς δεν θα μας κάνει ηθικά διδάγματα για τον πόλεμο, κυρίως το Al Jazeera», δήλωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ.

Την ημέρα που σκοτώθηκε η 51χρονη δημοσιογράφος κάλυπτε τις συγκρούσεις που είχαν ξεσπάσει έπειτα από μια επιδρομή του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό της Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, όπου ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού προσπαθούσε να συλλάβει υπόπτους.

Η Αμπού Άκλεχ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με την επιγραφή “PRESS” και κράνος. Η Παλαιστινιακή Αρχή και το al Jazeera αμέσως κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό ότι τη σκότωσε.

Al Jazeera has just released a new film on the Israeli occupation military’s killing of the renowned Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh and its aftermath – including US participation in the Israeli cover up.pic.twitter.com/K2bI47i9th