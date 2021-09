Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Κίνα, ο Γιαν Χέκερ, πέθανε μόλις μερικές ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή σήμερα Δευτέρα (6/9) το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του.

«Με βαθιά θλίψη (…) πληροφορηθήκαμε τον ξαφνικό θάνατο του γερμανού πρεσβευτή στην Κίνα», ανέφερε το ΥΠΕΞ της Γερμανίας σε ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στο site του. «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που είχαν στενή σχέση μαζί του».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η αιτία του θανάτου του 54χρονου γερμανού διπλωμάτη, μέχρι πρότινος συμβούλου της καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος ανέλαβε το πόστο στο Πεκίνο τον Αύγουστο. Ο βοηθός του Φρανκ Ρίκερτ θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντά του.

Γεννημένος στο Κίελο, ο Γιαν Χέκερ σπούδασε νομικά και διετέλεσε εισαγγελέας και δικαστής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ήταν λέκτορας πανεπιστημίου προτού κληθεί να γίνει σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ.

