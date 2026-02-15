Στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα που αναφέρονται στα έγγραφα Επστάιν – Ανάμεσά τους οι Κιμ Καρντάσιαν, Κερτ Κομπέιν και Ρόμπερτ ντε Νίρο

Οι αμερικανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα πάνω από 300 ονόματα που βρίσκονται μέσα στα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης των τελευταίων ετών. Το υλικό προέρχεται από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και περιλαμβάνει εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα διαθέσιμα αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας με περισσότερα από 300 γνωστά πρόσωπα που αναφέρονται σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, εικόνων και βίντεο, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 15.02.2026 η Γενική Εισαγγελέας ΠαμΜπόντι. Οι αρχές τονίζουν ότι η αναφορά κάποιου ονόματος στα αρχεία δεν σημαίνει εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και μπορεί να αφορά διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Η δημοσιοποίηση έγινε στο πλαίσιο νόμου διαφάνειας που θέσπισε το Κογκρέσο το 2025.

BREAKING: AG Pam Bondi announces DOJ has released all Epstein files under the Epstein Files Transparency Act, including justified redactions and a list of high-profile names appearing in the documents. pic.twitter.com/Drkc2ojUWx — Leading Report (@LeadingReport) February 15, 2026

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς τους νομοθέτες, δημοσιοποιήθηκαν όλα τα «αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» που είχε στην κατοχή του το Υπουργείο και εμπίπτουν σε εννέα κατηγορίες που ορίζει ο νόμος. Το υλικό προέρχεται από πολυετείς έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για τον ρόλο της στη διευκόλυνση του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η επιστολή προς το Κογκρέσο περιλαμβάνει λίστα με περισσότερα από 300 γνωστά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα αρχεία. Μεταξύ αυτών είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας, καθώς και δημόσια πρόσωπα όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Γούντι Άλεν, η Κιμ Καρντάσιαν, ο Κερτ Κομπέιν, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Η Παμ Μπόντι ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δημοσιοποιήθηκαν όλα τα αρχεία που είχε στην κατοχή του το Υπουργείο και διαβίβασε τη λίστα με τα πάνω από 300 ονόματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν αποκρύφθηκε υλικό λόγω «αμηχανίας, βλάβης φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας», αν και ορισμένα στοιχεία έχουν διαγραφεί για νομικούς λόγους και λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το υλικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη συλλογή που περιλαμβάνει χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στα δικαστήρια της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης που χειρίστηκαν τις υποθέσεις Έπσταϊν και Μάξγουελ, η δημοσιοποίηση καλύπτει εννέα κατηγορίες υλικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται ερευνητικά στοιχεία, επικοινωνίες, έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, συνεργάτες του και άτομα που συνδέονταν με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις καθόρισαν ποιο υλικό μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η εμφάνιση ενός ονόματος στα έγγραφα δεν σημαίνει ενοχή ή συμμετοχή σε εγκληματική πράξη. Πολλά ονόματα εμφανίζονται σε διαφορετικά πλαίσια, όπως σε επικοινωνίες τρίτων, σε αρχεία πτήσεων ή σε δημοσιεύματα που είχαν ενταχθεί στους φακέλους της έρευνας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι η απλή αναφορά ενός προσώπου δεν υποδηλώνει ποινική ευθύνη.