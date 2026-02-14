Τζέφρι Επστάιν: «Φουντώνουν» οι θεωρίες για δολοφονία – Η «πορτοκαλί σκιά» και το πιθανό σχέδιο εξόντωσης

Ο Τζέφρι Επστάιν έφυγε από τη ζωή το 2019 και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Νέα στοιχεία όμως που έρχονται στο φως μέρα με τη μέρα μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του, γεννούν την ιδέα ότι ο θάνατος του μπορεί να ήταν δολοφονία και όχι αυτοχειρία.

Σημαντική είναι και η αποκάλυψη του ιατροδικαστή του Τζέφρι Επστάιν, Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας λέγοντας: «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό».

Είναι απλώς μια «πορτοκαλί λάμψη» μέσα στο γκρίζο κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, αλλά για μερικούς θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική από όλες τις αποκαλύψεις ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν.

Μέσα σε ένα θολό απόσπασμα βίντεο μπορεί να κρύβεται η αλήθεια για τον αμφιλεγόμενο θάνατό του επιχειρηματία που πέθανε ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης τον Αύγουστο του 2019.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι ερευνητές που εξέτασαν το βίντεο παρακολούθησης από τη νύχτα που ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν παρατήρησαν μια θολή, πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει μια σκάλα προς την πτέρυγα (γνωστή ως «tier») της φυλακής που περιείχε το κελί του.

Στους κρατούμενους είχαν δοθεί πορτοκαλί ρούχα και κλινοσκεπάσματα, αλλά το απόσπασμα του βίντεο που δείχνει την πορτοκαλί φιγούρα είναι στις 10.39 μ.μ., όταν οι κρατούμενοι θα έπρεπε να είχαν κλειδωθεί για τη νύχτα. Λιγότερο από οκτώ ώρες αργότερα, το πτώμα του 66χρονου Επστάιν εντοπίστηκε στο κελί του στο Tier L της φυλακής.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που φορούσε ντυμένος στα πορτοκαλί, και πώς βρέθηκε να πλησιάζει το κελί του Επστάιν.

Η φράση «flash of orange» έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και νέα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του Επστάιν, που παραμένει ανοιχτό ζήτημα και αποτελεί ένα από τα πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση των αρχείων του Επστάιν και που τροφοδοτούν τις αμφιβολίες σχετικά με την επίσημη εκδοχή ότι αυτοκτόνησε.

Τα καινούρια αποκαλυπτικά στοιχεία

Οι νέες αποκαλύψεις δεν περιορίζονται μόνο στο βίντεο, αλλά και σε έγγραφα που δείχνουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ήδη ετοιμάσει μια επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Επστάιν, ώρες πριν αυτός ανακαλυφθεί νεκρός.

Αυτή η σύμπτωση έχει ενισχύσει τις θεωρίες περί οργανωμένης κάλυψης του εγκλήματος, με τον αρμόδιο υπεύθυνο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για «τυπογραφικό λάθος». Ωστόσο, η αντίφαση αυτή πυροδότησε ακόμα περισσότερες υποψίες ότι ο Επστάιν, ήταν θύμα σχεδιασμένης εξόντωσης.

Ένας γιατρός πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Επστάιν αφού βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στο Μεταναστευτικό Διοικητικό Κέντρο (MCC) στη Νέα Υόρκη.

Στην ίδια γραμμή, τα έγγραφα φανερώνουν ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των δικηγόρων του Επστάιν και των αρχών για μια πιθανή συμφωνία συνεργασίας, όπου ο Επστάιν θα μπορούσε να καταδείξει άλλους υπεύθυνους σε αντάλλαγμα μια μειωμένη ποινή. Ο φόβος ότι ο Επστάιν μπορεί να αποκάλυπτε ονόματα ισχυρών ατόμων που εμπλέκονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες φαίνεται να τρομοκράτησε όσους είχαν συμφέρον να τον σιωπήσουν.

Ακόμα, οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ένα ιατρικό βραχιολάκι στον καρπό του Επστάιν αφού βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του.

Αρχεία αποκαλύπτουν ότι υπήρξε πιθανή σύνδεση του Επστάιν με ρωσικές εγκληματικές οργανώσεις και ότι ίσως να χρησιμοποιούσε τις σχέσεις του για να συγκεντρώσει πληροφορίες εκβιασμού για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η σχέση του Επστάιν με ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του κόσμου, που συχνά εκφοβίζονταν με την απειλή των αποκαλύψεών του, ενισχύει τη θεωρία ότι ο θάνατός του ήταν μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου για να αποφευχθεί η πλήρης αποδόμηση ενός εκτεταμένου δικτύου.

Οι τελευταίες ώρες του Επστάιν στη φυλακή

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά αρχεία, η τελική πορεία του Επστάιν από την άφιξή του στις φυλακές της Νέας Υόρκης μέχρι το θάνατό του περιλάμβανε πολλές ανατροπές. Η καθυστέρηση της δίκης του και η αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων του κατηγορούμενου χρηματοδότη δημιουργούσαν μια τεταμένη ατμόσφαιρα.

6 Ιουλίου 2019: Η σύλληψη του Επστάιν από το FBI μετά από πτήση από το Παρίσι, με την κράτησή του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, τη Μεταναστευτική Διοικητική Φυλακή (MCC), την οποία χαρακτηρίζουν όλοι ως υπερπλήρη και κακοσυντηρημένη.

10 Ιουλίου: Ο Επστάιν αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσία και τοποθετείται στην Ειδική Μονάδα Κατοικίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του.

23 Ιουλίου: Έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας, ο Επστάιντοποθετείται σε παρακολούθηση αυτοκτονίας, αφού εντοπίζεται ημιθανής στο κελί του με ένα πορτοκαλί σχοινί γύρω από το λαιμό του.

Η καταγραφή της ημέρας της αυτοκτονίας του, 9 Αυγούστου, ξεκινά με την απομάκρυνση του συγκρατούμενού του, Εφραίμ Ρέγιες, και τον Επστάιν να μένει μόνος, παρά τις προειδοποιήσεις για την ασφάλειά του. Αν και οι φύλακες όφειλαν να ελέγχουν το κελί του κάθε 30 λεπτά, υπήρξαν πολλές παραλείψεις, με την πιο σημαντική να αφορά την αδυναμία καταγραφής των ελέγχων, καθώς δύο κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν.

Η «πορτοκαλί λάμψη» και η σκηνή του θανάτου

Το μυστήριο εντείνεται από την καταγραφή της 10:39 μ.μ., όπου εμφανίζεται μια θολή φιγούρα πορτοκαλί που κινείται προς την περιοχή του κελιού του Επστάιν. Οι υπεύθυνοι φύλακες και το προσωπικό των φυλακών αρνούνται κάθε πιθανότητα παρέμβασης από άλλους κρατούμενους, ενώ η έρευνα της FBI προτείνει ότι η φιγούρα αυτή θα μπορούσε να είναι είτε κρατούμενος που μεταφέρθηκε στην περιοχή ή ακόμα και υπάλληλος των φυλακών που μεταφέρει κλινοσκεπάσματα.

Τα νέα στοιχεία από την έρευνα και την παρακολούθηση των βίντεο ασφαλείας επαναφέρουν τις θεωρίες για μία μεθοδευμένη δολοφονία, αντί για αυτοκτονία. Το γεγονός ότι τα αντικείμενα στο κελί του Επστάιν είχαν μετακινηθεί και το σώμα του είχε απομακρυνθεί πριν φτάσουν οι αρχές, ενισχύει τις υποψίες ότι η σκηνή του θανάτου του ήταν σκόπιμα αλλοιωμένη.

Οι δηλώσεις του ιατροδικαστή για στραγγαλισμός

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιατροδικαστής Δρ. Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος παρακολούθησε την αυτοψία του σώματος του Επστάιν, δήλωσε δημόσια ότι οι τραυματισμοί στο λαιμό του Επστάιν δεν ταιριάζουν με τους τραυματισμούς που προκαλούνται από κρεμάλα, αλλά με εκείνους που προκύπτουν από στραγγαλισμό.

Ο Δρ. Μπάντεν τόνισε ότι η δύναμη που απαιτείται για να προκληθούν οι τραυματισμοί του Επστάιν δείχνει ότι δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά μια σκόπιμη δολοφονία. Αυτό ενισχύει τις θεωρίες περί δολοφονίας και ζητάει από τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση με βάση τα νέα στοιχεία.