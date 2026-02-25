Κόσμος

Στη Γενεύη κατευθύνεται η αντιπροσωπεία του Ιράν για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Τα χρονικά όρια στενεύουν ώστε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον να καταλήξουν σε μια «πυρηνική συμφωνία» που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί / REUTERS / Pierre Albouy / File Photo

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα για ακόμα μια φορά στην Γενεύη, με την αντιπροσωπεία του Ιράν να ταξιδεύει στην ελβετική πόλη, όπως μετέδωσαν σήμερα (25.02.2026) ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης για να συναντήσουν τους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλες αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κοντά στην Μέση Ανατολή ενόψει πιθανών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 19 Φεβρουαρίου 2026 ότι δίνει στην Τεχεράνη περιθώριο περίπου 10 με 15 ημερών για να συνάψει συμφωνία.

Οι συνομιλίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη (26.02.2026) στη Γενεύη, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να αναμένεται να συναντηθούν με την ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στο Μουσκάτ σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και έκτοτε έχουν διεξαγάγει δύο κύκλους έμμεσων συνομιλιών, μέσω της μεσολάβησης του σουλτανάτου του Ομάν.

Κόσμος
