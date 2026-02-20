Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford με το «βλέμμα» στο Ιράν – Στάση στη Σούδα για ανεφοδιασμό

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ιπτάμενα ραντάρ και άλλα μέσα στη Μέση Ανατολή
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford / Φωτογραφία U.S Navy

Καθώς η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – το μεγαλύτερο και το πιο προηγμένο στον κόσμο – πέρασε σήμερα (20.02.2026) το στενό του Γιβραλτάρ και κατευθύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Πριν φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοιχτά του Ισραήλ, το αεροπλανπφόρο USS Gerald Ford θα καταπλεύσει στη Σούδα για ανεφοδιασμό και έπειτα θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση στο Ιράν για να υπογράψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Εξάλλου, πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αναπτυχθεί στην περιοχή, καθώς η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα φτάσει στα Χανιά την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και αναμένεται να παραμείνει εκεί για 4 ημέρες.

Το USS Gerald Ford φαίνεται να μπήκε σήμερα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης, το αντιτορπιλικό USS Mahan κλάσης Arleigh Burke – μέρος της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου – διέσχιζε το μεσημέρι το Στενό του Γιβραλτάρ.

Εκτός από τις δυνάμεις στη θάλασσα, υπάρχουν αναφορές ότι μεγάλος αριθμός ιπτάμενων τάνκερ της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν συγκεντρωθεί στη βάση της Σούδας.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ιπτάμενα ραντάρ και άλλα μέσα στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός πιθανού πολέμου με το Ιράν.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
321
142
122
103
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας «πακέτο» με ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ζητούν Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Βρετανία
«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης» τόνισε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας
Ουυκρανοί πυροσβέστες σβήνουν φωτιά μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση
Newsit logo
Newsit logo