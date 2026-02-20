Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford με το «βλέμμα» στο Ιράν – Στάση στη Σούδα για ανεφοδιασμό

Καθώς η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – το μεγαλύτερο και το πιο προηγμένο στον κόσμο – πέρασε σήμερα (20.02.2026) το στενό του Γιβραλτάρ και κατευθύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Πριν φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοιχτά του Ισραήλ, το αεροπλανπφόρο USS Gerald Ford θα καταπλεύσει στη Σούδα για ανεφοδιασμό και έπειτα θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση στο Ιράν για να υπογράψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Εξάλλου, πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αναπτυχθεί στην περιοχή, καθώς η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην Αραβική Θάλασσα.

U.S. Navy Arleigh Burke class guided missile destroyer USS Mahan (DDG-72) has activated its automatic identification system (AIS) as it, and likely the entire USS Gerald R. Ford carrier strike group, conduct their transit of the Strait of Gibraltar from the Atlantic Ocean into… pic.twitter.com/ve2vo3dPuQ — OSINTdefender (@sentdefender) February 20, 2026

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα φτάσει στα Χανιά την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και αναμένεται να παραμείνει εκεί για 4 ημέρες.

Το USS Gerald Ford φαίνεται να μπήκε σήμερα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης, το αντιτορπιλικό USS Mahan κλάσης Arleigh Burke – μέρος της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου – διέσχιζε το μεσημέρι το Στενό του Γιβραλτάρ.

Εκτός από τις δυνάμεις στη θάλασσα, υπάρχουν αναφορές ότι μεγάλος αριθμός ιπτάμενων τάνκερ της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν συγκεντρωθεί στη βάση της Σούδας.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ιπτάμενα ραντάρ και άλλα μέσα στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός πιθανού πολέμου με το Ιράν.

Πηγή: OnAlert.gr